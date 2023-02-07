Туше, Google: Microsoft анонсувала нові Bing та Edge на базі оновленого ШІ ChatGPT

Microsoft використає штучний інтелект для нового способу перегляду вебсторінок, а в чаті пошуковика Bing, як і в ChatGPT, користувачі зможуть отримувати реалістичні відповіді на будь-які запитання.

“Це новий день у пошуку”, — сказав генеральний директор Microsoft Сатья Наделла під час анонсу продуктів.

Він додав, що парадигма вебпошуку не змінювалась протягом десятиліть і саме штучний інтелект, зможе вивести її на новий рівень, надаючи інформацію значно швидше.

“Перегони починаються сьогодні. І ми будемо рухатися, рухатися дуже швидко”, – сказав Наделла.

Під час сьогоднішньої демонстрації компанія презентувала “новий Bing” — пошуковик, що працює в різних конфігураціях: один режим показує традиційні результати пошуку поруч з анотаціями штучного інтелекту, інший — дозволяє користувачам спілкуватися безпосередньо з чатботом Bing, ставлячи йому запитання у звичайному інтерфейсі чату.

Microsoft поділилася прикладами пошукових запитів і результатів: пошук рецептів, порад для подорожей, купівля меблів в Ikea. В одній з демонстрацій Bing попросили “створити маршрут для 5-денної поїздки до Мексики”. Чатбот самостійно описав приблизний маршрут, посилаючись на джерела — аби користувачі мали змогу отримати додаткову чи перевірити наявну інформацію.

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ШІ-функції створені на базі оновленої версії GPT 3.5 – мовної моделі, яка забезпечила роботу ChatGPT від OpenAI. Microsoft назвала цю версію “моделлю Prometheus”, стверджуючи, що вона значно потужніша за GPT 3.5: краще відповідає на пошукові запити, надає більш актуальну інформацію та відповіді з посиланнями.

Новий Bing має запрацювати вже сьогодні – користувачі зможуть ввести обмежену кількість запитів, а також зареєструватися для отримання повноцінного доступу в майбутньому.

Дві нові ШІ-функції додадуть і в браузер Edge – вони будуть вбудовані в бічну панель браузера:

Функція “чат” дозволить користувачам узагальнити вміст сторінки чи документи й поставити запитання щодо їхнього вмісту.

Функція “написання” допоможе згенерувати будь-який текст: від електронних листів до публікацій у соціальних мережах — на основі кількох базових підказок.

Microsoft на хвилі стрімкої популярності ChatGPT розпочала бурхливу діяльність: інвестувала в компанію-творця чатбота OpenAI $10 мільярдів, а сам ChatGPT планує інтегрувати не лише з пошуковиком і браузером, а й у власні пропозиції офісного програмного забезпечення.

Google тим часом оголосив тривогу у своїх підрозділах, активізувались навіть засновники та акціонери техногіганта Ларрі Пейдж і Сергій Брін. У понеділок компанія представила власну альтернативу ChatGPT під назвою Bard. Генеральний директор Google Сундар Пічаї назвав програмне забезпечення “експериментальним сервісом штучного інтелекту”, який все ще тестується обмеженою кількістю користувачів та співробітниками компанії, а запущений буде у широкі маси “найближчими тижнями”.

Джерело: The Verge