Microsoft планує вже у 2024 році запустити магазин мобільних ігор, щоб конкурувати з Apple та Google

Корпорація Microsoft має намір запустити новий магазин застосунків з іграми для смартфонів на базі Android та iOS. Це відбудеться вже наступного року, якщо регулятори ухвалять угоду щодо придбання Activision Blizzard за $68,77 млрд. Таку заяву зробив глава напряму Xbox Філ Спенсер під час проведення конференції Game Developers Conference.

Очікується, що нові правила, що вимагають від Apple та Google відкрити свої мобільні платформи для магазинів застосунків, що належать та керуються іншими компаніями, набудуть чинності з березня 2024 року відповідно до Закону ЄС про цифрові ринки.

«Ми хочемо бути в змозі пропонувати Xbox та контент як від нас, так і від наших сторонніх партнерів на будь-якому екрані, де хтось захоче грати», – сказав Філ Спенсер.

Він додав, що зараз це неможливо зробити на мобільних пристроях, але компанія хоче «побудувати світ», у якому «такі пристрої будуть відкриті».

Нині Microsoft бореться з регуляторами в США, Європі та Великій Британії, які стурбовані потенційним впливом на конкуренцію угоди з купівлі Activision Blizzard. Затятим противником угоди виступає компанія Sony. Однак Спенсер стверджує, що угода може посилити конкуренцію на «найбільшій платформі, на якій люди грають» – смартфонах. Зараз на цьому ринку панує «дуополія» щодо поширення ігор та інших застосунків. Закон про цифрові ринки дозволить виправити цю ситуацію і відкриє додаткові можливості для інших компаній.

Спенсер заявив, що проблематично точно спрогнозувати, коли Microsoft зможе запустити власний магазин застосунків. Але він зазначив, що компанія «досить тривіально» адаптуватиме свої застосунки Xbox і Game Pass для продажу ігор і підписок на мобільних пристроях. Нинішній брак мобільних ігор у Microsoft був «очевидною прогалиною в наших можливостях», яку потрібно було заповнити за допомогою Activision Blizzard, додав Спенсер.

За його словами, такі популярні ігри, як Call of Duty Mobile, Diablo Immortal та Candy Crush Saga, а також інші, що знаходяться в розробці, матимуть «критичне значення» для залучення гравців із торгових майданчиків Apple та Google до мобільного магазину Xbox.

Microsoft і Apple протягом багатьох років сперечаються з приводу того, як на iPhone працює хмарний ігровий сервіс, який є частиною Xbox Game Pass. Microsoft стверджує, що правила Apple App Store обмежують її можливість пропонувати хмарні ігри через один застосунок, який відразу працює на iPhone. Натомість Apple змушує користувачів отримувати доступ до сервісу через браузер, що спричиняє зниження продуктивності. Apple заперечує, що блокує хмарні ігрові застосунки, проте правила App Store вимагають, щоб постачальники розміщували кожну гру в App Store окремо.

Джерело: FT