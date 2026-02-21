Філ Спенсер залишає Xbox: Microsoft призначила нового CEO Gaming з прицылом на великі ігри

Генеральний директор Microsoft Gaming Філ Спенсер / X, Unsplash

У підрозділі Microsoft Gaming відбувається масштабна зміна керівництва. Багаторічний очільник Xbox Філ Спенсер залишає компанію 23 лютого — всього за кілька місяців до 25-річчя бренду Xbox. Президент Xbox Сара Бонд також подала у відставку. Новою CEO Microsoft Gaming стане Аша Шарма, нинішня керівниця CoreAI у Microsoft. Керівник Xbox Game Studios Метт Буті підвищений до посади директора з контенту та працюватиме разом із нею.





Спенсер очолив Xbox у 2014-му після складного запуску Xbox One та одразу відокремив Kinect 2.0 від комплекту. Це дозволило знизити ціну на $100 — до $399, що зрівняло її зі стартовою вартістю PlayStation 4. За його каденції з’явилися зворотна сумісність, сервіс Xbox Game Pass, ініціатива Xbox Play Anywhere і масштабні кроки з доступності. Найгучніша угода — придбання Activision Blizzard King за $69 млрд у 2022 році. Раніше Microsoft купила ZeniMax за $7,5 млрд, отримавши Bethesda та її франшизи.

Під керівництвом Спенсера вийшли консолі Xbox Series X і Xbox Series S з подвійною стратегією: максимум потужності та доступніший вхід. Старт покоління ускладнили пандемія й програмний дефіцит, а підвищення цін на апаратну частину та підписку Game Pass Ultimate вдарили по продажах. Водночас портфель ігор зміцнів — від STALKER 2: Heart of Chornobyl до Call of Duty: Black Ops 6, а на 2026 рік готуються Fable, Gears of War: E-Day і ремейк Halo на Unreal Engine 5.

“Минулої осені я сказав Сатьї, що думаю відійти та розпочати наступний розділ мого життя… Xbox завжди був більше, ніж бізнес. Сьогодні починається захопливий новий розділ для Microsoft Gaming, оскільки Аша Шарма вступає на посаду CEO… Я залишатимуся в ролі радника до літа, щоб підтримати плавну передачу справ”, — прокоментував свою відставку Філ Спенсер.

Аша Шарма раніше обіймала посаду віцепрезидента з продукту та інженерії в Meta і COO Instacart. Вона приєдналася до Microsoft у 2024 році. Шарма вже окреслила три пріоритети на своїй майбутній посаді. Перший з них — це “великі ігри”:





“Ми повинні мати чудові ігри, які гравці люблять, перш ніж робити щось інше… Ми будемо ризикувати”.

Другий приорітет — “повернення Xbox” із акцентом на консоль і ядро фанатів. Третій — “майбутнє гри”:

“Ми не будемо гнатися за короткостроковою ефективністю або засмічувати екосистему бездушним ШІ-контентом. Ігри є і завжди будуть мистецтвом, створеним людьми”.

Генеральний директор Microsoft Сатья Наделла подякував Спенсеру за тривалу роботу на користь компанії:

“Протягом 38 років у Microsoft, зокрема 12 років на чолі Gaming, Філ допоміг трансформувати те, що ми робимо, і те, як ми це робимо”.

Джерело: ign