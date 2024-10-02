Microsoft «прокачала» Copilot: тепер він «бачить» екран, спілкується голосом і відповідає на складні питання

Компанія Microsoft представила масштабне оновлення свого штучного інтелекту Copilot, додавши йому можливості голосового спілкування та розпізнавання зображень.

Microsoft суттєво змінює дизайн Copilot на всіх платформах — мобільних пристроях, вебверсії та Windows-додатку. Новий інтерфейс базується на картках і нагадує рішення, розроблене Inflection AI для свого персоналізованого ШІ-асистента Pi.

Оновлений Copilot отримав персоналізовану сторінку Discover, яка адаптується під історію спілкування користувача. З часом вона включатиме корисні пошукові запити, поради та актуальну інформацію.

Одне з ключових нововведень — голосові можливості Copilot. Тепер користувачі можуть вести розмову з ШІ-асистентом, ставити йому запитання та переривати його, як під час спілкування з реальною людиною.

Інша важлива функція — Copilot Vision. Вона дає змогу ШІ-асистенту «бачити» те, що переглядає користувач на вебсторінці. Copilot може відповідати на запитання про текст, зображення та інший контент, який переглядає користувач.

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Microsoft також представила Copilot Daily — аудіоогляд новин і погоди, який Copilot зачитує голосом, схожим на дикторський. Ця функція використовує контент лише від авторизованих новинних і погодних джерел.

Компанія покращила здатність Copilot відповідати на складні запитання завдяки новим моделям OpenAI. Функція Think Deeper дозволяє асистенту витратити більше часу на відповідь і надати покрокове пояснення складних питань. Ця функція особливо корисна для порівняння різних варіантів або аналізу складних ситуацій. Наприклад, користувач може запитати: «Чи варто мені переїхати до Нью-Йорка чи Сан-Франциско?», і Copilot надасть детальний аналіз переваг і недоліків кожного міста.

Think Deeper наразі перебуває на ранній стадії розробки й доступна в межах нової функції Copilot Labs. Це експериментальний майданчик, де користувачі можуть тестувати нові можливості ШІ-асистента та надавати зворотний зв’язок розробникам.

Оновлений Copilot доступний у мобільних додатках для iOS та Android, на вебсайті copilot.microsoft.com та у Windows-застосунку. Голосові функції поки що працюють лише англійською мовою в обмеженій кількості країн — Новій Зеландії, Канаді, Австралії, Великобританії та США.

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Джерело: The Verge