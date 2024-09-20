Microsoft випустила застосунок Windows для iPhone, Android та macOS

Microsoft випустила застосунок Windows (Windows App) для macOS, iOS, iPadOS, браузерів, Android і навіть ПК з Windows. Windows App, по суті, є центром для потокової передачі копії Windows із різноманітних джерел, включаючи Windows 365, віртуальний робочий стіл Azure, віддалений робочий стіл тощо.

Цей новий уніфікований застосунок тестувався майже рік. Він включає настроюваний головний екран, підтримку кількох моніторів і перенаправлення USB, щоб користувачі могли використовувати локальні пристрої, такі як вебкамери, пристрої зберігання даних і принтери, як якби вони були підключені безпосередньо до хмарних ПК.

Застосунок Windows App обмежений робочими та навчальними обліковими записами Microsoft, оскільки він в основному розроблений для наявних користувачів клієнтів віддаленого робочого стола для Windows та інших операційних систем. Microsoft має подібні програми для віддаленого підключення до комп’ютерів у Windows протягом десятиліть, включаючи програму Remote Desktop Connection, яка все ще постачається як частина Windows 11. Ці програми, включно з новою Windows App, корисні для підключення до робочих комп’ютерів з особистого ноутбука або ПК.

Наразі немає жодних ознак того, що Microsoft планує підтримувати облікові записи споживачів у своєму новому Windows App. Минулого року стало відомо, що Microsoft має довгострокову мету повністю перенести Windows у хмару, щоб «забезпечити покращені сервіси на базі ШІ та повний роумінг цифрового досвіду людей».

Користувачі Windows можуть отримати Windows App із Microsoft Store. Він також доступний у Apple App Store для macOS, iOS та iPadOS. Для Android пропонується загальнодоступна попередня версія.

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Джерело: The Verge

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