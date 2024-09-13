OpenAI випустила o1 — першу модель зі здібностями до «міркування»

Компанія OpenAI представила нову модель o1, яка здатна відповідати на складні запитання швидше за людину завдяки вдосконаленим алгоритмам «міркування».

Ця модель краще справляється з написанням коду та вирішенням багатоетапних завдань порівняно з попередніми версіями. Разом із нею випущено o1-mini — меншу та дешевшу версію.

Користувачі ChatGPT Plus і Team уже отримали доступ до o1-preview та o1-mini. Підписники Enterprise та Edu зможуть випробувати нові моделі наступного тижня. OpenAI планує надати доступ до o1-mini всім безплатним користувачам ChatGPT, але дата ще не визначена.

Джеррі Творек, головний дослідник OpenAI, розповів про принципово новий підхід до навчання o1. Модель тренували розв’язувати проблеми самостійно за допомогою методу підкріпленого навчання. Це дало змогу системі обробляти запити покроково, подібно до людського мислення.

Під час презентації моделі o1 представники OpenAI продемонстрували її здатність швидко розв’язувати складні головоломки. Зокрема, модель за 30 секунд розв’язала заплутану задачу про вік принца та принцеси:

«Принцеса зараз така ж за віком, яким буде принц, коли принцеса буде вдвічі старша за вік принца тоді, коли вік принцеси становив половину суми їхнього теперішнього віку. Скільки років принцу та принцесі? Надайте всі можливі розв’язки цієї задачі.

Інтерфейс o1 розроблено так, щоби показувати етапи міркування моделі. Він використовує фрази на кшталт «Мені цікаво», «Я думаю про це» та «Добре, подивімось», створюючи ілюзію людського мислення. Творек підкреслює, що це не спроба прирівняти мислення ШІ до людського, а лише демонстрація глибшого підходу моделі до розв’язання проблем.

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За словами Боба Макгрю, головного наукового співробітника OpenAI, o1 значно перевершує попередні моделі в розв’язанні складних математичних задач. Наприклад, на кваліфікаційному іспиті Міжнародної математичної олімпіади o1 правильно вирішила 83% завдань, тоді як GPT-4o лише 13%.

Однак o1 має певні обмеження. Вона поступається GPT-4o у фактичних знаннях про світ та не може переглядати вебсторінки чи обробляти файли й зображення. Попри це, в OpenAI вважають, що o1 представляє новий клас можливостей штучного інтелекту.

Для OpenAI розвиток здібностей до міркування — важливий крок на шляху до створення систем зі штучним інтелектом людського рівня. Макгрю вважає, що саме ця технологія дасть змогу вирішувати найскладніші завдання та наблизить ШІ до людських можливостей.

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Джерело: theVerge

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