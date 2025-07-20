Microsoft закрила магазин Movies & TV на Xbox та ПК

Microsoft більше не продає фільми? Компанія раптово закрила застосунок Movies & TV, доступний на Xbox та ПК з Windows.

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«Microsoft більше не пропонує новий розважальний контент для придбання, включно з фільмами та телешоу, на Microsoft.com, у Microsoft Store на Windows та Microsoft Store на Xbox. Однак ви можете й надалі отримувати доступ до придбаного контенту в програмі «Фільми та ТБ» на Xbox або на пристрої Windows», — йдеться у заяві.

Раніше завантажені фільми та шоу залишаться в обліковому записі користувача та продовжуватимуть відтворюватися з максимальною підтримуваною роздільною здатністю. Але перенести придбаний контент до іншого сервісу буде неможливо. Втім, це все ще можливо буде зробити з покупками у службі, якщо користувач перебуває у США.

Можна продовжувати встановлювати та користуватися іншими сторонніми програмами для відтворення потокового відео з магазинів Xbox та Windows.Серед них Prime Video та Apple TV, у яких не відбудеться жодних змін. Microsoft також не пропонує якогось повернення коштів за попередні придбання.

Програма Microsoft Movies & TV вперше була представлена як Xbox Video у 2012 році, коли вона замінила Zune Video Marketplace, що працював з 2006 року. Це була відповідь Microsoft сервісам Apple iTunes та Amazon. Microsoft позиціювала Xbox One, який вийшов у 2013 році, як універсальний мультимедійний пристрій, але закриття Movies & TV означає відмову від цього принципу.

Джерело: Engadget