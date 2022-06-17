Microsoft запустила програму для забезпечення безпеки Defender — вона доступна для користувачів Microsoft 365 на Windows, macOS, iOS та Android

Корпорація Microsoft створила нову програму для забезпечення кібербезпеки під назвою Defender. Хоча це позначення вже протягом кількох років використовується для вбудованого в Microsoft засобу антивірусного захисту, новий додаток Microsoft Defender є кросплатформним. До того ж він призначений для підключення до наявного антивірусного програмного забезпечення або додаткового захисту пристрою.

Новий додаток Microsoft Defender пропонується передплатникам тарифних планів Microsoft 365 Personal та Family. Він доступний для Windows, MacOS, iOS та Android, а функції відрізняються, залежно від платформи. Наприклад, на iOS та iPadOS немає антивірусного захисту, а натомість програма пропонує засоби захисту від вебфішингу та панель керування, яка включає попередження для інших пристроїв. У випадку Android програма включає антивірусний захист та можливість сканування на наявність шкідливих програм. Програма також сканує посилання для захисту від вебфішингу.

Версія для Windows діє більше як панель моніторингу і не намагається замінити вбудовану програму безпеки Windows. При цьому можна переглядати інформацію про чинний антивірусний захист від Norton, McAfee або інших постачальників. Також можна переглядати та керувати засобами безпеки на різних пристроях. Microsoft Defender додатково пропонує попередження та поради щодо безпеки для декількох пристроїв, хоча поради доступні лише у Windows та macOS.

Багатьом користувачам ця програма може здатися зайвою. Проте, користь від неї можуть отримати ті користувачі, які хочуть забезпечити захист для кількох пристроїв членів сім’ї, маючи при цьому просту панель моніторингу та управління. Надалі Microsoft має намір додавати нові функції в Defender, включаючи «такі функції, як захист від крадіжки особистих даних і безпечне онлайн-з’єднання».

Джерело: The Verge