Новини Софт 13.03.2024 о 16:04 comment views icon

Midjourney тестує функцію, яка дозволить «зберегти» образ заданого персонажа для генерації майбутніх зображень

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Катерина Даньшина

Авторка новин

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Відтепер користувачі можуть надати нейромережі референс зображення людини й налаштувати генерацію таким чином, аби на наступних образ виглядав так само.

Midjourney тестує функцію Character Reference, яка дозволить генерувати зображення зі «сталим» персонажем — фактично ви надаєте нейромережі референс образу, а вона у подальших генераціях його дотримується. Насправді налаштування було дуже затребуваним, оскільки часто модель могла видавати до оригінального варіанту кілька зображень з різною зовнішністю.

Передбачені додаткові параметри для детального налаштування — наприклад, Midjourney можна попросити зберегти лише обличчя, колір очей, волосся тощо.

Водночас функція не призначена для копіювання реальних людей із фото і найкраще працює з персонажами, створеними за допомогою Midjourney.

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Зазначається, що Character Reference працює як з моделями Midjourney V6, так і з Niji6.

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