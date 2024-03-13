Midjourney тестує функцію, яка дозволить «зберегти» образ заданого персонажа для генерації майбутніх зображень

Відтепер користувачі можуть надати нейромережі референс зображення людини й налаштувати генерацію таким чином, аби на наступних образ виглядав так само.

Midjourney тестує функцію Character Reference, яка дозволить генерувати зображення зі «сталим» персонажем — фактично ви надаєте нейромережі референс образу, а вона у подальших генераціях його дотримується. Насправді налаштування було дуже затребуваним, оскільки часто модель могла видавати до оригінального варіанту кілька зображень з різною зовнішністю.

NOTES:

> precision is currently limited

> –cref works in niji 6 & v6 models

> –cw 100 is default (face, hair, & clothes)

> works best with MJ generated characters

> wont copy exact dimples/freckles/or logos Messing w/ this all night tn

I’ll let you know what else I figure out pic.twitter.com/7dDMfbXSew — Nick St. Pierre (@nickfloats) March 12, 2024

Передбачені додаткові параметри для детального налаштування — наприклад, Midjourney можна попросити зберегти лише обличчя, колір очей, волосся тощо.

Водночас функція не призначена для копіювання реальних людей із фото і найкраще працює з персонажами, створеними за допомогою Midjourney.

Англійська для IT. В межах курсу можна освоїти ключові ІТ-теми та почати без проблем говорити з іноземними колегами. Реєстрація на курс

Зазначається, що Character Reference працює як з моделями Midjourney V6, так і з Niji6.

Favbet Tech – це ІТ-компанія зі 100% українською ДНК, що створює досконалі сервіси для iGaming і Betting з використанням передових технологій та надає доступ до них. Favbet Tech розробляє інноваційне програмне забезпечення через складну багатокомпонентну платформу, яка здатна витримувати величезні навантаження та створювати унікальний досвід для гравців. IT-компанія входить у групу компаній FAVBET.

Триває конкурс авторів ІТС. Напиши статтю про розвиток ігор, геймінг та ігрові девайси та вигравай професійне ігрове кермо Logitech G923 Racing Wheel, або одну з низькопрофільних ігрових клавіатур Logitech G815 LIGHTSYNC RGB Mechanical Gaming Keyboard!