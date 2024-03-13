Midjourney тестує функцію, яка дозволить «зберегти» образ заданого персонажа для генерації майбутніх зображень

Відтепер користувачі можуть надати нейромережі референс зображення людини й налаштувати генерацію таким чином, аби на наступних образ виглядав так само.
Midjourney тестує функцію Character Reference, яка дозволить генерувати зображення зі «сталим» персонажем — фактично ви надаєте нейромережі референс образу, а вона у подальших генераціях його дотримується. Насправді налаштування було дуже затребуваним, оскільки часто модель могла видавати до оригінального варіанту кілька зображень з різною зовнішністю.
NOTES:
> precision is currently limited
> –cref works in niji 6 & v6 models
> –cw 100 is default (face, hair, & clothes)
> works best with MJ generated characters
> wont copy exact dimples/freckles/or logos
Messing w/ this all night tn
I’ll let you know what else I figure out pic.twitter.com/7dDMfbXSew
— Nick St. Pierre (@nickfloats) March 12, 2024
Передбачені додаткові параметри для детального налаштування — наприклад, Midjourney можна попросити зберегти лише обличчя, колір очей, волосся тощо.
Водночас функція не призначена для копіювання реальних людей із фото і найкраще працює з персонажами, створеними за допомогою Midjourney.
Зазначається, що Character Reference працює як з моделями Midjourney V6, так і з Niji6.
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