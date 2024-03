Midjourney тестує функцію, яка дозволить «зберегти» образ заданого персонажа для генерації майбутніх зображень

Відтепер користувачі можуть надати нейромережі референс зображення людини й налаштувати генерацію таким чином, аби на наступних образ виглядав так само.

Midjourney тестує функцію Character Reference, яка дозволить генерувати зображення зі «сталим» персонажем — фактично ви надаєте нейромережі референс образу, а вона у подальших генераціях його дотримується. Насправді налаштування було дуже затребуваним, оскільки часто модель могла видавати до оригінального варіанту кілька зображень з різною зовнішністю.

NOTES:

> precision is currently limited

> –cref works in niji 6 & v6 models

> –cw 100 is default (face, hair, & clothes)

> works best with MJ generated characters

> wont copy exact dimples/freckles/or logos

Messing w/ this all night tn

I’ll let you know what else I figure out pic.twitter.com/7dDMfbXSew

— Nick St. Pierre (@nickfloats) March 12, 2024