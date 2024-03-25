Мінікульт запропонує міжнародним розробникам ігор активніше впроваджувати українську локалізацію

Міністерство культури та інформаційної політики має намір звернутися до іноземних розробників відеоігор з пропозицією, щоб активніше пропонували українську локалізацію в своїх проєктах. Про це заявив виконувач обов’язків міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв в етері телемарафону.

Таку заяву чиновник зробив, коментуючи програму з розвитку української мови до 2030 року. Мета програми — щоб до 2030 року 80% українців у родині та побуті розмовляли українською, а частка українськомовного культурного продукту зросла з 55% до 85%. Отже, Ростислав Карандєєв відзначив потребу в українськомовному медіапродукті.

«Якщо сім’я дивиться український фільм, то їй легше одразу обговорити його українською мовою. Тому акцент стоїть на тому, щоб наповнити національний інформаційний простір українськомовним продуктом», — зазначив очільник відомства.

Зазначається, що Міністерство культури та інформаційної політики звернуло увагу на брак українських локалізацій відеоігор.

«Понад місяць тому в нас була робоча нарада щодо пріоритетів міністерства за участю першої леді Олени Зеленської. Серед питань, які вона порушила, була проблема з надходженням на український ринок легальних комп’ютерних ігор українською мовою», — розповів Карандєєв.

Водночас чиновник зауважив, що індустрія комп’ютерних ігор вимагає «персональної комунікації», яку очільник відомства назвав «айтішною дипломатією».

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«Гадаю, найближчим часом ми вийдемо з глобальною пропозицією до світових виробників комп’ютерних ігор щодо наявності україномовних версій», — наголосив Карандєєв.

Як свідчить статистика Steam, у лютому українська мова посіла 14-е місце за популярністю (з результатом 0,65%), трохи втративши у відсотках використання. Вона випереджає італійську, чеську та угорську мови, проте поступається польській, французькій та німецькій мовам. Раніше зазначалося, що кількість аудиторії, яка користується певною мовою, є одним з чинників, які впливають на рішення про створення локалізації розробниками ігор. Тому важливо використовувати українську мову в інтерфейсі операційної системи, Steam тощо.

Джерело: hromadske

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