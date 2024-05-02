Неприємності, пов’язані з 16-контактним роз’ємом живлення 12VHPWR для відеокарт продовжуються. Власник NVIDIA RTX 4090 поділився на корейському форумі Quasar Zone жахливою історією про те, як розплавлений роз’єм «потягнув у могилу» не тільки відеокарту, але й блок живлення.

Найчастіше ставалися випадки плавлення 12VHPWR або на відеокарті, або на джерелі живлення, але цього разу постраждали обидва пристрої. На фотографіях зображена відеокарта MSI GeForce RTX 4090 Suprim X 24G, яка отримує живлення від БЖ FSP Hydro. Дивує, що RTX 4090 навіть не працювала на повній швидкості:користувач обмежив потужність до 75%.

Іноді власники відеокарт RTX 4090 граються з різними обмеженнями потужності, щоб максимізувати ефективність або щоб зменшити ризик плавлення 16-контактного роз’єму живлення. Однак це, як видно, не панацея.

Попри впровадження згодом організацією PCI-SIG нової версії роз’єму, 12V-2×6, багато відеокарт NVIDIA RTX 4090 з попередніх партій все ще працюють у користувачів та іноді виходять з ладу, навіть через два роки після релізу. Не допомагають навіть сторонні кабелі підключення — Cablemod, одному з найпопулярніших виробників у цьому напрямку, довелося відкликати свою продукцію через небезпеку.

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Джерело: Tom`s Hardware

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