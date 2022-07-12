Мінсоцполітики: 325 тисяч людей отримають понад 400 млн грн залишків пільг за житлово-комунальні послуги

Міністр соціальної політики України Марина Лазебна повідомила, що протягом липня Ощадбанк перерахує на рахунки 325 тисяч людей, які отримують пільги на житлово-комунальні послуги, залишки коштів таких пільг, які не були використані протягом опалювального сезону 2021-2022 років. В результаті люди отримають на свої рахунки кошти на загальну суму майже 410 мільйонів гривень.

Міністр повідомила, що, незважаючи на додаткове навантаження, пов’язане з воєнним станом та великою кількістю внутрішньо переміщених людей, регіональні органи соціального захисту перевірили суми залишків пільг, які були сформовані на облікових записах пільговиків станом на 01.06.2022. Наразі перевірку завершено і всю необхідну інформацію передано до Ощадбанку.

Протягом липня 2022 року Ощадбанк зарахує на рахунки пільговиків зазначені залишки коштів. Про таке перерахування Ощадбанк поінформує людей смс-повідомленнями або інформаційними повідомленнями через електронні засоби зв’язку (за наявності у банку інформації про номер мобільного телефону пільговика).

Дізнатись про обсяг залишків коштів за своїм обліковим записом можна у своєму персональному кабінеті на офіційному сайті Ощадбанку.

Якщо у людини, яка отримує пільги, немає відкритого рахунку в АТ ,,Ощадбанк”, то вона може відкрити його. Для цього необхідно подати відповідну заяву до АТ ,,Ощадбанк” до грудня поточного року. Тобто, подати заяву про відкриття рахунку пільговики можуть протягом липня‒грудня.

Джерело: Мінсоцполітики