Новини Україна 21.12.2023 о 14:50 comment views icon

Мінцифри отримало ще 5 тис. Starlink від Польщі — загалом в Україні працює близько 47 тис. терміналів

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Катерина Даньшина

Авторка новин

Мінцифри отримало ще 5 тис. Starlink від Польщі — загалом в Україні працює близько 47 тис. терміналів

Нові термінали Starlink допоможуть повернути звʼязок у деокуповані регіони, забезпечувати роботу шкіл, медичних закладів та енергетичної сфери.

Мінцифри повідомило, що уряд Польщі передав Україні ще 5 тисяч Starlink — країна за час повномасштабного вторгнення передала понад 19,5 тисяч терміналів, частину з яких спрямували у Пункти незламності.

Загалом завдяки підтримці партнерів в Україні нині працює близько 47 тисяч терміналів  Starlink.

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З минулого року Starlink перебуває у центрі уваги через те, що забезпечує Україну супутником зв’язком — важливим в умовах протистояння російській воєнній агресії. Водночас Ілон Маск раніше неодноразово заявляв, що його технологія повинна використовуватися лише для мирних цілей, і навіть ігнорував заявку України на активацію інтернету біля Криму, чим зірвав потенційну атаку на російський флот.

У жовтні 2022 року Маск поскаржився у Twitter на те, що Starlink втрачає близько $20 мільйонів на місяць, щоб підтримувати свої послуги, та погрожував припинити надання безплатних послуг в охопленій війною Україні. Зрештою у червні Міноборони США оголосило, що досягло домовленості зі SpaceX, однак умов угоди так і не розкрили.

Нещодавно SpaceX уклала першу угоду для запуску супутникової мережі Starshield, яку уряд США зможе використовувати у власних цілях.

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