Новини Україна 02.06.2023 о 12:58

Пентагон уклав угоду зі SpaceX Ілона Маска щодо постачання терміналів Starlink в Україну

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Катерина Даньшина

Авторка новин

У грудні Міністерство оборони США оголосило про пакет фінансування для закупівлі терміналів та послуг супутникового зв’язку для українських військових, а нині уточнює, що саме компанія SpaceX отримала контракт.

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«Ми продовжуємо працювати з низкою глобальних партнерів, щоб забезпечити стійкі супутникові та комунікаційні можливості для України. Ми уклали контракт із Starlink, однак з міркувань безпеки, не розкриваємо додаткової інформації щодо конкретних можливостей, контрактів або партнерів‎», – йдеться у заяві Пентагону, опублікованій в четвер.

Це поворотний момент у суперечливих відносинах Пентагону та Ілона Маска. Мільярдер у жовтні направив листа від імені SpaceX, в якому писав, що компанія більше не може продовжувати фінансувати сервіс Starlink в Україні, як раніше і просив Пентагон взяти на себе фінансування українського урядового та військового використання Starlink.

Після звільнення містечок Київщини та Чернігівщини оператори почали відновлювати зв'язок за допомогою Starlink
Після звільнення містечок Київщини та Чернігівщини оператори відновлювали зв’язок за допомогою Starlink

За розрахунками SpaceX, підтримка роботи Starlink в Україні на той момент мала обійтись ще у понад $120 млн до кінця року і наблизитись до $400 млн протягом 2023-го року.

Через невизначеність з фінансуванням у жовтні в Україні вимкнулись 1300 терміналів Starlink.

Заплатить дважды: после покупки Starlink за 40-50 тыс. грн иногда украинцам приходится дополнительно платить €479
Starlink — це глобальна мережа SpaceX із понад 4000 супутників, яка надає послуги більш ніж 50 країнам. Компанія має понад 1,5 мільйона клієнтів і щотижня запускає додаткові партії супутників, щоб розширити можливості мережі.

Того ж місяця Маск запропонував «‎мирний план», який, на його думку, міг зупинити війну. Пропозиція бізнесмена вимагала від України збереження нейтралітету (відмова від вступу до НАТО), проведення виборів в окупованих росією українських регіонах, а також відмову від Криму на користь агресора.

«З великою ймовірністю такий результат буде у підсумку, але питання в тому — скільки ще людей помруть до цього. Варто зазначити, що можливим, хоча й малоймовірним, результатом цього конфлікту може бути ядерна війна», — написав Маск у Twitter.

У новому лютневому твіті Ілон розкритикував використання терміналів Starlink для бойових дій, а згодом, виявилось, що SpaceX вдалася до невказаних дій, щоб перешкодити українським військовим використовувати супутниковий інтернет для керування безпілотниками на полі бою. На конференції у Вашингтоні Гвінн Шотвел, президентка та головна операційна директорка SpaceX, заявила, що сервіс Starlink «ніколи не призначався для використання як зброя».

«Українці використовували його таким способом, який не був передбачений і не був частиною будь-якої угоди», — сказала Шотвел.

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Щодо стосунків Маска та Пентагону, то SpaceX давно встановила «тісні зв’язки» в Міністерстві, порушивши дуополію найбільших оборонних підрядників та вигравши контракти на запуск найбільш чутливих супутників національної безпеки США. А от стосунки з Білим домом були напруженими — ексцентричний Маск закликав американців голосувати за республіканців і колись висміяв президента Джо Байдена як маріонетку в людській подобі.

Минулого тижня Рон Десантіс, республіканський губернатор Флориди, разом із Маском розпочав свою кампанію на виборах президента у проблемному ефірі в Twitter.  Сам Байден у листопаді заявив, що стосунки Маска з іншими країнами «варті ретельного вивчення».


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