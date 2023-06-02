Пентагон уклав угоду зі SpaceX Ілона Маска щодо постачання терміналів Starlink в Україну

У грудні Міністерство оборони США оголосило про пакет фінансування для закупівлі терміналів та послуг супутникового зв’язку для українських військових, а нині уточнює, що саме компанія SpaceX отримала контракт.

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«Ми продовжуємо працювати з низкою глобальних партнерів, щоб забезпечити стійкі супутникові та комунікаційні можливості для України. Ми уклали контракт із Starlink, однак з міркувань безпеки, не розкриваємо додаткової інформації щодо конкретних можливостей, контрактів або партнерів‎», – йдеться у заяві Пентагону, опублікованій в четвер.

Це поворотний момент у суперечливих відносинах Пентагону та Ілона Маска. Мільярдер у жовтні направив листа від імені SpaceX, в якому писав, що компанія більше не може продовжувати фінансувати сервіс Starlink в Україні, як раніше і просив Пентагон взяти на себе фінансування українського урядового та військового використання Starlink.

За розрахунками SpaceX, підтримка роботи Starlink в Україні на той момент мала обійтись ще у понад $120 млн до кінця року і наблизитись до $400 млн протягом 2023-го року.

Через невизначеність з фінансуванням у жовтні в Україні вимкнулись 1300 терміналів Starlink.

Того ж місяця Маск запропонував «‎мирний план», який, на його думку, міг зупинити війну. Пропозиція бізнесмена вимагала від України збереження нейтралітету (відмова від вступу до НАТО), проведення виборів в окупованих росією українських регіонах, а також відмову від Криму на користь агресора.

«З великою ймовірністю такий результат буде у підсумку, але питання в тому — скільки ще людей помруть до цього. Варто зазначити, що можливим, хоча й малоймовірним, результатом цього конфлікту може бути ядерна війна», — написав Маск у Twitter.

У новому лютневому твіті Ілон розкритикував використання терміналів Starlink для бойових дій, а згодом, виявилось, що SpaceX вдалася до невказаних дій, щоб перешкодити українським військовим використовувати супутниковий інтернет для керування безпілотниками на полі бою. На конференції у Вашингтоні Гвінн Шотвел, президентка та головна операційна директорка SpaceX, заявила, що сервіс Starlink «ніколи не призначався для використання як зброя».

«Українці використовували його таким способом, який не був передбачений і не був частиною будь-якої угоди», — сказала Шотвел. Курс ПОБУДОВА БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ. Досягайте більшої ефективності та прибутковості для вашого бізнеса за допомогою цього курса! Дізнатись про курс

Щодо стосунків Маска та Пентагону, то SpaceX давно встановила «тісні зв’язки» в Міністерстві, порушивши дуополію найбільших оборонних підрядників та вигравши контракти на запуск найбільш чутливих супутників національної безпеки США. А от стосунки з Білим домом були напруженими — ексцентричний Маск закликав американців голосувати за республіканців і колись висміяв президента Джо Байдена як маріонетку в людській подобі.

Минулого тижня Рон Десантіс, республіканський губернатор Флориди, разом із Маском розпочав свою кампанію на виборах президента у проблемному ефірі в Twitter. Сам Байден у листопаді заявив, що стосунки Маска з іншими країнами «варті ретельного вивчення».