Місія Odysseus на Місяці ледь не зазнала краху, через вимкнутий перемикач — врятувала удача та майстерність

Космічний апарат Odysseus компанії Intuitive Machines зазнав труднощів і ледве не був втрачений через помилку персоналу фірми — перемикач, не вимнеий перед запуском. Помилка вивела з ладу лазери, призначені для спрямування космічного корабля на рівну, безпечну точку посадки, як повідомив співзасновник та генеральний директор Intuitive Machines Стів Алтемус.

«Це була помилка з нашого боку», — сказав Альтемус.

«Ми б лише за п’ять хвилин до приземлення зрозуміли б, що ці лазери не працюють, якби у нас не трапилася ця випадкова подія», — сказав під час брифінгу Тім Крейн, співзасновник і головний технічний директор Intuitive Machines.

Коли оператори місії готувалися до посадки, вони зрозуміли, що космічний корабель проходив надто близько до південного полюса Місяця — регіону посадки. Вони думали, що їм може знадобитися більша відстань для правильної посадки. Потрібно було лише наказати космічному кораблю трохи поворухнутися.

Щоб перевірити місцеперебування космічного корабля над Місяцем, персонал спробував активувати лазерні далекоміри, щоб перевірити поверхню — але лазери не вмикалися. Оперативна група почала працювати в авральному режимі та виявила, що запобіжний фізичний перемикач, призначений для безпеки під час наземних випробувань, все ще увімкнено. Це вивело з ладу лазери.

Альтемус згадав, як сказав Крейну, що їм доведеться посадити апарат без лазерних далекомірів: «Його обличчя стало абсолютно білим, тому що це було схоже на удар кулаком у живіт, що ми програємо місію».

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Надзвичайна удача полягала, що один із шести експериментів NASA на борту посадкового модуля був випробуванням навігаційної системи. Ідея полягала в тому, перепрограмували навігаційну систему посадкового модуля на використання лазерів із цієї експериментальної установки.

Диспетчери перевели космічний корабель на іншу орбіту та відстрочили посадку приблизно на 45 хвилин — це дозволило виграти час, щоб завантажити патч програмного забезпечення, який давав посадковому модулю нові інструкції.

“У звичайному процесі розробки програмного забезпечення для космічного корабля це те, що зайняло б місяць. Наша команда зробила це за півтори години, і це спрацювало. Це була одна з найкращих інженерних розробок, з якою я коли-небудь мав змогу працювати», — зазначив Крейн.

Джерело: Business Insider

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