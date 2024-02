Odysseus вдалося сісти на Місяць. Це перший американський за 50 років і перший приватний апарат на природному супутнику Землі

Космічний апарат Odysseus х’юстонської Intuitive Machines успішно сів на поверхню Місяця. Це перший випадок, коли космічний апарат приватної компанії здійснив посадку на природний супутник Землі, і це перший апарат американського виробництва, який досяг Місяця з часів місій Apollo.

Your order was delivered… to the Moon! 📦@Int_Machines' uncrewed lunar lander landed at 6:23pm ET (2323 UTC), bringing NASA science to the Moon's surface. These instruments will prepare us for future human exploration of the Moon under #Artemis. pic.twitter.com/sS0poiWxrU

— NASA (@NASA) February 22, 2024