Odysseus вдалося сісти на Місяць. Це перший американський за 50 років і перший приватний апарат на природному супутнику Землі

Космічний апарат Odysseus х’юстонської Intuitive Machines успішно сів на поверхню Місяця. Це перший випадок, коли космічний апарат приватної компанії здійснив посадку на природний супутник Землі, і це перший апарат американського виробництва, який досяг Місяця з часів місій Apollo.

Your order was delivered… to the Moon! 📦@Int_Machines' uncrewed lunar lander landed at 6:23pm ET (2323 UTC), bringing NASA science to the Moon's surface. These instruments will prepare us for future human exploration of the Moon under #Artemis. pic.twitter.com/sS0poiWxrU — NASA (@NASA) February 22, 2024

На борту Odysseus є прилади NASA, які, за словами представників космічної агенції, будуть використані для підготовки до майбутніх пілотованих місій на Місяць в рамках програми Artemis. NASA підтвердила, що посадка відбулася о 1:23 за Києвом 23 лютого. Спусковий апарат стартував із Землі 15 лютого за допомогою ракети SpaceX Falcon 9.

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Під час польоту виникли деякі «технічні проблеми», які затримали посадку на кілька годин, передає Engadget. Технічний директор Intuitive Machines Тім Крейн повідомив:

Odysseus безумовно на Місяці і працює, але поки що невідомо, чи зможе місія досягти своїх цілей. У Odysseus є обмежений час — близько тижня, щоб надіслати дані на Землю, перш ніж настане темрява і зробить апарат на сонячних батареях непрацездатним.

Intuitive Machines була не першою приватною компанією, яка спробувала здійснити посадку. Минулого місяця компанія Astrobotic зробила спробу зі своїм посадковим апаратом Peregrine, але вона була невдалою. Цього року Intuitive Machines планує запустити ще два місячні апарати.

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