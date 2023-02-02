Між застосунками «Київ Цифровий» та «Дія» тепер можна шерити документи, щоб швидше забрати зі штраф майданчика евакуйоване авто

Міністерство цифрової трансформації повідомило про інтеграцію застосунків «Київ Цифровий» та «Дія». Це спростило обмін документами під час повернення автомобіля зі штраф майданчика та дозволило пришвидшити процес.

Зазначається, що тепер забрати авто зі штрафмайданчика в Києві можна без додаткових фото і перевірок. Водії можуть скористатись обміном документів та одразу отримати QR-код, щоб забрати евакуйоване авто. Для цього треба поділитися цифровими копіями техпаспорта та посвідчення водія через «Дію» у застосунку «Київ Цифровий».

Наразі водії отримують push-сповіщенням про евакуацію автомобіля через застосунок «Київ Цифровий», якщо було вказано номер авто. В іншому випадку потрібно натиснути на кнопку «К» внизу головного екрана, обрати сервіс «Евакуація», потім пункт «Перевірити автомобіль» та ввести номер авто.

Як скористатись шерингом документів через «Дію» у застосунку «Київ Цифровий»:

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відкрити push-сповіщення про те, що ваше авто евакуювали;

натиснути «Отримати автомобіль»;

пошерити водійські документи через «Дію» — свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу та посвідчення водія;

вказати дату, коли заберете авто;

сплатити штраф і вартість евакуації та зберігання авто;

отримати QR-код для повернення авто.

Як повідомляють у Мінцифрі, завдяки такій інтеграції забрати свій автомобіль можна вже за декілька кліків. Разом з тим в міністерстві нагадують, що на дорогах треба бути пильними та паркувати авто із дотриманням правил дорожнього руху, щоб не доводилось шукати евакуйований автомобіль.