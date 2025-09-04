banner
Модер перетворив Samsung Galaxy Flip на розсувний мінітелефон з фізичною клавіатурою

Модер перетворив Samsung Galaxy Flip на розсувний мінітелефон з фізичною клавіатурою
Samsung Galaxy Flip перетворився на розсувний телефон з фізичною клавіатурою BlackBerry / YouTube Marcin Plaza

Модер Марцін Плаза, відомий своїм недавнім проєктом з механічною клавіатурою для ноутбука Lenovo Yoga, повернувся з новою ідеєю. Цього разу він перетворив смартфон Samsung Galaxy Flip на ретро-слайдер із апаратною клавіатурою та маленьким екраном. Проєкт не лише врятував “мертвий” Galaxy Flip5, а й вирішив одну з головних проблем цього телефона — крихкий внутрішній дисплей.

Отже, Марцін Плаза взяв пошкоджений Galaxy Flip5, повністю розібрав його і перетворив на сучасний слайдер з QWERTY-клавіатурою від BlackBerry, вмонтованою в спеціально виготовлений на ЧПУ алюмінієвий корпус нижньої частини.

Мета проєкту була подвійною: відновити зламаний Galaxy Flip5 і позбутися найвразливішого елемента цього смартфона — внутрішнього гнучкого екрана. Хоча з моменту запуску моделі минуло вже понад два роки, відновлений Galaxy Flip5 усе ще коштує на Amazon $360. Тож Плаза спеціально придбав пошкоджені апарати, щоб використати їх для свого проєкту.

Фактично модер створив Android-версію BlackBerry Torch. Робота почалася з повного розбору зламаного Galaxy Flip5 та тестування, які компоненти можна сміливо прибрати, аби телефон продовжив працювати. У підсумку він відмовився від низки несуттєвих деталей, включно з модулем 5G-антени.

Далі Плаза спроєктував новий корпус для апаратних компонентів, які раніше розташовувались у нижній частині смартфона. Перш ніж фрезерувати корпус з алюмінію на верстаті з ЧПУ, він надрукував кілька пластикових прототипів на 3D-принтері для перевірки конструкції.

У корпус він інтегрува клавіатуру від старого BlackBerry. Вона працює через мікроконтролер Arduino Pro Micro, спеціально перепрограмований для емулювання USB-клавіатури. Конструкція корпусу отримала простий, але ефективний механізм паралельного висування, завдяки якому клавіатура акуратно ховається під екраном, коли не потрібна.

Щоб зробити модифікований смартфон придатним до щоденного використання, Плаза задіяв застосунок Samsung Good Lock і модуль MultiStar. Завдяки цьому він відкрив можливість запускати всі застосунки на маленькому зовнішньому екрані, який тепер став єдиним дисплеєм пристрою. При цьому збережені й оригінальні деталі Galaxy Flip5 — наприклад, гнучкий шлейф, що з’єднує материнську плату з дисплеєм. Але були й нововведення: у нижній половині корпусу Плаза додав магнітне кільце MagSafe для бездротової зарядки.

Втім, цей DIY-смартфон не задумувався як серійний продукт чи готова інструкція для повторення. Плаза не викладав файли чи посібники зі складання (принаймні поки що). Але весь процес можна побачити у його відео на YouTube, яке він опублікував разом із готовим результатом.

Джерело: notebookcheck

