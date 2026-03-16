Ширший за Galaxy Fold: Samsung готує новий складаний смартфон

Новий складаний Samsung отримає 7,6-дюймовий дисплей у форматі 4:3

Схоже, Samsung готує до випуску новий тип складаного смартфона з незвично широким форм-фактором. Чутки про такий пристрій з’являються вже деякий час, а раніше в мережі навіть помічали анімації інтерфейсу для One UI 9, які натякали на його існування.





Тепер відомий інсайдер Digital Chat Station повідомив, що пристрій не лише перебуває у розробці й може вийти вже цього року. За його словами, новинка може стати окремою лінійкою, яка доповнить нинішні складані смартфони Samsung Galaxy Fold та Samsung Galaxy Flip.

За попередніми даними, смартфон отримає внутрішній дисплей діагоналлю 7,6 дюйма з пропорціями 4:3. У розкладеному стані екран нагадуватиме планшет, що полегшить багатозадачність, роботу з документами та використання кількох застосунків одночасно.

Втім, такий підхід має й очевидний недолік. У складеному вигляді пристрій може бути помітно ширшим за звичайні смартфони, тому користуватися ним однією рукою буде складніше.





Інсайдер також стверджує, що смартфон може отримати новий чипсет Snapdragon 8 Elite Gen 5. Такий процесор логічно вписується у можливий реліз у 2026 році, коли цей чип стане актуальним для флагманських пристроїв.

Очікувана батарея матиме типову місткість близько 4 800 мА·год, а мінімально заявлена — 4 660 мА·год. Акумулятор, імовірно, складатиметься з двох блоків: 2267 мА·год і 2393 мА·год, що є типовим рішенням для складаних смартфонів. Однак загальна місткість виглядає не дуже вражаючою як для пристрою з великим екраном.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

За даними джерела, новий пристрій можуть спочатку випустити в Китаї. Такий підхід Samsung уже використовувала для тестування нових форм-факторів.

У тому ж повідомленні згадують і інші компанії. Очікується, що у 2026 році одним із ключових гравців на ринку великих складаних смартфонів стане Apple. Компанія може приєднатися до сегмента разом із Samsung. Також у контексті майбутньої конкуренції згадують Huawei як ще одного можливого учасника цього ринку.

Якщо витік підтвердиться, вже цього року Samsung може представити новий клас складаних смартфонів із ширшим екраном, орієнтованим на роботу та багатозадачність. Такий формат наблизить смартфон до компактного планшета і може стати наступним етапом розвитку ринку гнучких пристроїв.

Джерело: gsmarena