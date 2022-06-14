Monster Hunter Rise: Sunbreak, Exoprimal та DLC для Resident Evil Village — головні анонси та трейлери Capcom Showcase 2022

На заході Capcom Showcase 2022 компанія представила низку оновлень для своїх популярних ігрових франшиз. Зупинимося коротко на цих проєктах.

Monster Hunter Rise: Sunbreak

Capcom поділилася новим трейлером доповнення та докладно описала деякі його механіки та функції. Демоверсія Monster Hunter Rise: Sunbreak з’явиться на Switch та ПК 14 червня.

Street Fighter 6

Новин за цим проєктом не було надано, але пізніше цього року компанія має намір поділитися подробицями.

Capcom Fighting Collection

Колекція із 10 класичних файтингів вийде 24 червня.

Capcom Arcade 2nd Stadium

Колекція аркадних хітів вийде 22 липня. Компанія розповіла, що до неї увійдуть такі ігри, як Saturday Night Slam Masters, Magic Sword, Black Tiger та Eco Fighters, а загальна кількість ігор – 32. Користувачі зможуть купити як весь набір, так і вибирати окремі ігри, що сподобалися. При покупці будь-якої базової гри в подарунок віддадуть екшен-платформер SonSon.

Exoprimal

Capcom показала новий трейлер майбутнього кооперативного шутера про динозаврів і більше розповіла про динамічний основний ігровий режим, типи цілей, ворогів, і нові екзокостюми. Гра вийде у 2023 році, а у липні цього року планується запустити закритий тест на ПК.

Dragon’s Dogma

Компанія згадала лише про річницю гри та майбутній трейлер, який вийде 16 червня і розповість «про те, як і чим стала Dragon’s Dogma».

Resident Evil Village

Resident Evil Village отримує три DLC, які приносять нову кампанію, доповнення Mercenaries та режим від третьої особи. Всі вони вийдуть 28 жовтня разом із Resident Evil: Re: Verse, яка спочатку мала вийти разом з Village.

Resident Evil 4

Capcom показала лише кілька фрагментів рімейку Resident Evil 4.

Resident Evil 2, Resident Evil 3 та Resident Evil 7

Capcom повідомила про вихід оновлень для Resident Evil 2, Resident Evil 3 та Resident Evil 7 для PlayStation 5 та Xbox Series X|S. Вони стали доступними з 13 червня. Оновлення для ПК вийшло того ж дня.

Джерело: comingsoon