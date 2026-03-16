Зачекалися: Pragmata набрала 2 млн вішлістів і 2 млн завантажень демоверсії за місяць до релізу

Pragmata / kotaku.com

Науково-фантастичний екшен Pragmata від Capcom Spotlight продовжує привертати увагу гравців напередодні релізу. Розробники повідомили, що гру вже додали до списку бажаного понад 2 мільйони користувачів, а демоверсію завантажили ще 2 мільйони разів. Про це стало відомо з соцмереж студії.





“Х’ю, дивись — я не можу повірити, що мільйони людей чекають на нашу гру!

PRAGMATA досягла 2 мільйонів додавань до списку бажаного та 2 мільйонів завантажень демоверсії. Щиро дякуємо вам за підтримку”.

Реліз гри запланований на 17 квітня 2026 року для PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2 та ПК. Безкоштовна демоверсія вже доступна і дає змогу випробувати ключові механіки проєкту ще до виходу повної версії.

Pragmata: місячна пригода астронавта Х’ю та андроїда Діани

Pragmata — це нова оригінальна IP Capcom Spotlight у жанрі науково-фантастичного пригодницького бойовика. Події гри розгортаються у недалекому майбутньому на високотехнологічній місячній дослідницькій станції. Через невідомий інцидент комплекс переходить під контроль ворожого штучного інтелекту, а системи безпеки та роботи починають атакувати людей.

Головні герої — астронавт Х’ю та андроїд-дівчинка Діана. Вони змушені діяти разом, щоб вижити на станції та знайти спосіб повернутися на Землю. За задумом розробників, взаємодія двох персонажів є центральною частиною ігрового процесу. Х’ю використовує зброю, броню та мобільність екзоскелета для бою, тоді як Діана може зламувати системи противників і відкривати їхні вразливі місця. Саме поєднання стрілянини та хакінгу в реальному часі формує основу бойової системи.





Окрім боїв, гра також робить ставку на дослідження станції та поступове розкриття історії інциденту, який призвів до катастрофи. Розробники описують Pragmata як суміш екшену, головоломок і сюжетної пригоди.

Довга історія зі, сподіваємося, щасливим релізом 17 квітня

Помітний інтерес до Pragmata пояснюється не лише новою IP, а й довгою історією її розробки. Гру вперше представили у 2020 році під час презентації PlayStation 5. Трейлер із астронавтом, футуристичним містом і загадковою дівчинкою-андроїдом швидко привернув увагу гравців, однак після цього проєкт майже зник з інформаційного поля.

Спочатку реліз планувався на 2022 рік, але його перенесли. Пізніше Capcom Spotlight відклала гру ще раз, уже без чіткої дати. У 2023 році студія офіційно оголосила, що потребує більше часу на розробку, що фактично відсунуло реліз на невизначений термін.

Проєкт повернувся у центр уваги лише у 2025 році, коли Capcom Spotlight показала нові трейлери та вперше продемонструвала реальний геймплей. Після цього стало очевидним, що Pragmata, крім того що вона атмосферна sci-fi історія, є повноцінним бойовиком із незвичною механікою взаємодії двох персонажів.

Демоверсія, яку вже можна завантажити, демонструє один із ранніх фрагментів гри. У ній гравці досліджують частину місячної станції, стикаються з кількома типами роботів та поступово знайомляться з механікою зламу систем противника.

Геймплейний фрагмент також демонструє, як працює взаємодія Х’ю та Діани. Під час бою гравець одночасно стріляє та виконує невеликі хакінг-головоломки, які відкривають слабкі точки ворогів. Така механіка відрізнятиме Pragmata від інших sci-fi екшенів.

Для Capcom Spotlight Pragmata — відносно рідкісний випадок створення нової великої IP. Останні роки компанія здебільшого розвиває вже відомі франшизи, зокрема Resident Evil, Monster Hunter та Street Fighter. Якщо гра буде успішною, вона може перетворитися на нову довгострокову серію.

Поки що ж 2 мільйони вішлістів і 2 мільйони завантажень демо за місяць до релізу свідчать про те, що інтерес до нового sci-fi проєкту Capcom Spotlight досить високий — попри кілька років затримок і обережну інформаційну кампанію.





Джерело: X (PRAGMATA)