Resident Evil Requiem розійшлася накладом 6 млн за 17 днів: найкращий старт за 30 років серії

Софія Шадріна

Resident Evil Requiem розійшлася накладом 6 млн за 17 днів / Capcom
Resident Evil Requiem —  Нова частина культової серії survival-horror від Capcom — встановила рекорд продажів. Усього через 17 днів після запуску компанія повідомила, що гра розійшлася тиражем 6 млн копій по всьому світу, ставши найшвидше продаваною грою в історії франшизи.


Ще нещодавно Capcom повідомляла про 5 млн проданих копій за перший тиждень, але нові дані показують, що темпи продажів залишаються дуже високими. Загалом же вся серія Resident Evil з моменту дебюту у 1996 році продалася накладом понад 183 млн копій.

У Capcom пояснюють успіх одразу декількома чинниками. Насамперед це масштабна маркетингова кампанія, а також дизайн гри, який одночасно орієнтований на новачків і ветеранів серії.

Розробники додали кілька рівнів складності, завдяки яким survival-horror став доступнішим для широкої аудиторії, але водночас зберігає традиційну напругу та атмосферу, за яку франшизу люблять фанати.


Компанія також підтвердила, що підтримка гри тільки починається. У розробці вже перебуває сюжетне доповнення, а серед найближчих оновлень — фоторежим та загадкова мінігра, про яку поки не розкривають подробиць.

Resident Evil відзначить 30-річний ювілей рекордними продажами

Рекордні продажі збіглися з підготовкою до 30-річчя франшизи, яке відзначатимуть у 2026 році.У Capcom обіцяють низку тематичних подій. У пресрелізі компанії зазначено:

“Capcom готує різні плани до річниці, щоб порадувати фанатів серії — зокрема колаборацію між Universal Studios Japan і Resident Evil Requiem у 2026 році, а також оркестрові концерти в Японії, США та Європі.”

Зокрема, йдеться про співпрацю з тематичним парком Universal Studios Japan, де планують спеціальні атракціони або події, присвячені грі.

Попри рекордний старт, грі ще потрібно продати кілька мільйонів копій, щоб увійти до списку Platinum Titles — це десятка найуспішніших ігор Capcom за весь час.

Граємо в Resident Evil Requiem на відеокартах MSI: NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 8GB vs. RTX 5070 12GB vs. RTX 5080 16GB

Сьогоднішній рейтинг очолює ремейк Resident Evil 2 із 18,2 млн проданих копій. У десятці також присутні інші сучасні релізи франшизи, зокрема Resident Evil 3, який наразі замикає топ-10 з результатом 10,9 млн.

Якщо поточні темпи продажів збережуться, Requiem може швидко піднятися до цього списку.

Паралельно з комерційним успіхом навколо гри вже сформувалася активна мод-спільнота, особливо на ПК. Фанати випускають як геймплейні модифікації — наприклад, режим No-Bite Mode, який робить гру складнішою, — так і гумористичні зміни.

Один із популярних модів навіть перетворює автомобіль героя — Leon S. Kennedy — на Patty Wagon із мультфільму The SpongeBob SquarePants Movie.

Оцінки критиків загалом позитивні, хоча не без зауважень щодо новизни ідей. У рецензії GameSpot журналіст Філ Горншоу написав:

“У підсумку це гра, яка надто сильно спирається на минулі успіхи й ностальгію, тому не демонструє фанатам багато нових ідей. Але вона чудово знає свої сильні сторони й відтворює їх майже бездоганно.”

З огляду на стрімкі продажі та заплановану підтримку, Resident Evil Requiem може стати одним із найуспішніших релізів Capcom за останні роки — особливо на тлі ювілею серії та постійного інтересу до survival-horror.


Зачекалися: Pragmata набрала 2 млн вішлістів і 2 млн завантажень демоверсії за місяць до релізу

Джерела: Capcom, Gamespot

Трейдера, який заробив майже $150 млн на політичних інсайдах, ліквідовано на понад $700 млн: це абсолютний рекорд
Леон Кеннеді в Resident Evil Requiem став "гарячим" завдяки співробітницям Capcom: “Перевіряли найменші зморшки”
В Resident Evil Requiem додали 100 видів зомбі з унікальною поведінкою
Resident Evil Requiem претендує на звання найкращої гри серії з "гірко-солодким сюжетом" із 88 балів на Metacritic
Новий рекорд Ethereum: вперше в історії понад 50% всіх монет перебуває у стейкінгу
Серіал "Пуститися берега" втратив свій 13-річний рекорд на IMDb через фанів "Лицаря сімох королівств”
"Знайшли свою Гру 2026 року": Resident Evil Requiem вийшла з "неймовірною оптимізацією" та рейтингом 85%
Трейлер Resident Evil Requiem для Switch 2 показав Леона як повного невдаху: промахи у 100% пострілів, але чому?
Monster Hunter Wilds: знайдено дивну та просту причину низької продуктивності, мод покращує її вдвічі
Творці Resident Evil: Survival Unit регулювали "страх" гри за мозковими хвилями геймерів
"Заслуговують тисячі смертей": Хідекі Камія прокляв геймерів, які поширюють спойлери Resident Evil Requiem
Найефективніший RC-дрон у світі літає 3,5 години на одному заряді
Зачекалися: Pragmata набрала 2 млн вішлістів і 2 млн завантажень демоверсії за місяць до релізу
Безкоштовна демоверсія Pragmata вже доступна: Capcom показала новий трейлер та перенесла реліз на 17 квітня
Три години в Resident Evil Requiem: журналісти поділились першими враженнями від гри
Resident Evil Requiem продалася тиражем 5 млн копій менш ніж за тиждень і побила рекорд Steam
Нова "Оселя зла" запропонує досвід, ідентичний ігровому: "Це наче американські гірки з безперервним екшеном"
Metacritic видалив з Videogamer огляд Resident Evil Requiem: рецензію написав ШІ, а не журналіст
Файно є
Йой, най буде!
Трясця!
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
