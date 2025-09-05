Марк Цукерберг подав до суду на Марка Цукерберга

І піде Марк Цукерберг на Марка Цукерберга — суду Індіани доведеться розглянути доволі незвичну справу.

Юрист із питань банкрутства подав до суду на генерального директора Meta, бо останній псує йому бізнес. Причина — його професійна сторінка у Facebook неодноразово блокувалася через збіг імен. За останні вісім років сторінку адвоката вимикали п’ять разів. Системи модерації Meta вважали, що він намагається видати себе за гендиректора Марка Цукерберга. Насправді ж він просто працює під власним ім’ям, яке має з дитинства.

“Це не смішно. Особливо коли забирають мої гроші. Це мене реально розлютило”, — каже юрист Марк Цукерберг.

За цей час адвокат витратив понад $11 000 на рекламу у Facebook, але навіть під час блокувань продовжував платити. У позові він додав листування з Meta: ще з 2017 року він звертався через помилкові блокування, а у 2020 році прямо написав, що його обліковий запис вимикають несправедливо. У одному з листів він навіть жартома попросив передати вітання іншому Марку Цукербергу:

“І якщо раптом зустрінете молодшого й багатшого Марка Цукерберга — передайте йому привіт і скажіть, що він щодня добряче мене дратує”, — жартує він.

Збіг імен значно змінив життя чоловіка. Він навіть створив сайт iammarkzuckerberg.com, щоб пояснювати, як ім’я СЕО Meta впливає на нього. Інколи ситуації кумедні, а бувають дійсно дратівливими. Каже, що під час бронювання готелів/ресторанів чи робочих дзвінків люди часто думають, що це шахраї або жарт, тому кидають слухавку.

Інша ситуація трапилася у Лас-Вегасі. Водій лімузина зустрічав його з табличкою “Марк Цукерберг”, і це зібрало натовп розчарованих людей, які чекали на іншу зірку. Але іноді плутанина призводить до небезпечних ситуацій — адвокат отримує повідомлення та дзвінки з погрозами чи проханнями про гроші, адресовані керівнику Meta.

“Ми знаємо, що у світі є не один Марк Цукерберг, і ми вже розбираємося, що до чого”, — додає чоловік.

На своєму сайті юрист зазначає, що не має нічого проти “оригінального” Марка Цукерберга і щиро бажає йому всього найкращого. Водночас він додає, що не проти зайнятися його справою у разі банкрутства, якщо той опиниться в Індіані — мовляв, це було б символічно, з огляду на спільне ім’я.

Джерело: TechCrunch