На думку вчених, машинний інтелект тепер здатний відтворюватися без участі людини

Моделі штучного інтелекту тепер можуть створювати менші ШІ-системи без допомоги людини, згідно з дослідженням групи вчених, які заявили, що цей проєкт є першим у своєму роді.

По суті, великі моделі штучного інтелекту, такі як ChatGPT, можуть створювати менші, більш специфічні програми штучного інтелекту. Це продемонструвала співпраця між фірмою Aizip і вченими з Массачусетського технологічного інституту та Каліфорнійського університету. Ці спеціалізовані моделі можуть потенційно самостійно створювати інструменти для вдосконалення слухових апаратів, контролю нафтопроводів та відстежування видів, що перебувають під загрозою зникнення, передає Fox News.

Зараз ми використовуємо більші моделі для побудови менших моделей, як старший брат допомагає меншому вдосконалюватися. Це перший крок до більш масштабної роботи з саморозвитку штучного інтелекту. Це перший крок на шляху до того, щоб показати, що ШІ-моделі можуть створювати ШІ-моделі.

«Дивовижним є те, що ви можете використовувати найбільшу модель для автоматичного проєктування менших», — Юбей Чен, професор Каліфорнійського університету та співзасновник Aizip. «Тому в майбутньому, ми віримо, що вони, великі й малі, будуть співпрацювати разом, а потім побудують повноцінну інтелектуальну екосистему».

Моделі, які можуть бути створені на основі ШІ, включають моделі, здатні ідентифікувати людські голоси серед навколишнього шуму, моніторити дані трубопроводів для проактивного запобігання проблемам цілісності та аналізувати дані супутникових і наземних датчиків для відстеження диких тварин.

Наша технологія є проривом в тому сенсі, що ми вперше розробили повністю автоматизований процес, він може розробляти модель ШІ без втручання людини. Цього місяця ми продемонстрували першу перевірку концепції, яка полягає в тому, що один тип моделі може бути автоматично розроблений на всьому шляху від генерації даних до розгортання і тестування моделі без втручання людини.

Один з пристроїв, який продемонстрували Сунь і Чен, — трекер людської активності, що використовує ШІ для збору та аналізу даних про рух, — був розміщений у мікросхемі розміром менше монети. Цей датчик є прикладом мініатюрного оснащення для машинного навчання, невеликих систем ШІ, які можна використовувати в компактних пристроях або просторах. Згідно з дослідженням, побутова техніка, така як кавоварки, духовки, посудомийні машини, телевізори та багато іншого, мають бути оснащеними елементами зі штучним інтелектом у майбутньому.