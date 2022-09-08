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На фальшиву презентацію Apple криптошахраї зібрали десятки тисяч глядачів

На фальшиву презентацію Apple криптошахраї зібрали десятки тисяч глядачів

Шахраї запустили фальшиву презентацію Apple невдовзі після справжньої. Для її наповнення використали старе інтерв’ю Тіма Кука. Завдяки безлічі відповідних ключових слів у заголовку та описі стрім зібрав десятки тисяч людей. Опис та коментарі були заповнені дивними посиланнями на підозрілий криптосайт.

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Оригінальне інтерв’ю 2018 року, використане для стриму, знаходиться тут:

Трансляція мала назву Apple Event Live. Ceo of Apple Tim Cook: Apple & Metaverse in 2022, що виглядає просто як набір ключів. Зловмисники наклали на стриманий логотипи біткоїну та ефіріуму спільно з «плашкою» CNN Money, що містить текст Apple Crypto Event 2022 та ТЕРМІНОВІ НОВИНИ.

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Хоча фальшива пряма трансляція явно не мала відношення до Apple, вона відбувалася у той час, коли основна увага приділялася компанії. Apple кілька годин тому транслювала свій великий захід, а генеральний директор компанії Тім Кук дав інтерв’ю на конференції Vox Media Code трохи згодом. Цей оманливий прийом був спробою обдурити людей, які в курсі про якийсь захід Apple, але не знають точно, що саме відбувається.

Багато хто потрапив на фейковий стрим, перейшовши прямо з рекомендацій YouTube. “Шоу” вдалося зібрати понад 70 тис. глядачів. YouTube не одразу відповів на скарги. Незабаром після публікацій цієї історії в пресі трансляцію було видалено за порушення умов YouTube.

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Джерело: The Verge


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