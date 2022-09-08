На фальшиву презентацію Apple криптошахраї зібрали десятки тисяч глядачів

Шахраї запустили фальшиву презентацію Apple невдовзі після справжньої. Для її наповнення використали старе інтерв’ю Тіма Кука. Завдяки безлічі відповідних ключових слів у заголовку та описі стрім зібрав десятки тисяч людей. Опис та коментарі були заповнені дивними посиланнями на підозрілий криптосайт.

Оригінальне інтерв’ю 2018 року, використане для стриму, знаходиться тут:

Трансляція мала назву Apple Event Live. Ceo of Apple Tim Cook: Apple & Metaverse in 2022, що виглядає просто як набір ключів. Зловмисники наклали на стриманий логотипи біткоїну та ефіріуму спільно з «плашкою» CNN Money, що містить текст Apple Crypto Event 2022 та ТЕРМІНОВІ НОВИНИ.

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Хоча фальшива пряма трансляція явно не мала відношення до Apple, вона відбувалася у той час, коли основна увага приділялася компанії. Apple кілька годин тому транслювала свій великий захід, а генеральний директор компанії Тім Кук дав інтерв’ю на конференції Vox Media Code трохи згодом. Цей оманливий прийом був спробою обдурити людей, які в курсі про якийсь захід Apple, але не знають точно, що саме відбувається.

Багато хто потрапив на фейковий стрим, перейшовши прямо з рекомендацій YouTube. “Шоу” вдалося зібрати понад 70 тис. глядачів. YouTube не одразу відповів на скарги. Незабаром після публікацій цієї історії в пресі трансляцію було видалено за порушення умов YouTube.

Джерело: The Verge