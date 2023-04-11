Minecraft несподівано опинився в центрі проблеми нацбезпеки США — ті самі секретні документи Пентагону спочатку виклали на Discord-сервері гри

Повідомляється, що конфіденційна документація містить дані про війну в Україні, союзників США, Китай, «питання оборони та безпеки на Близькому Сході» тощо. Пентагон заявив, що витік «дуже серйозно» загрожує національній безпеці.

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Уперше про витік Міністерство оборони США заявило минулого тижня, тоді ж було розпочато розслідування спільно з Міністерством юстиції, Білим домом та іншими агенціями уряду США. Наразі встановлено, що початково документи поширювалися в Twitter, 4chan, Telegram і сервері Discord для Minecraft — однієї з найпопулярніших відеоігор усіх часів.

«Після короткої суперечки з іншою особою на сервері Minecraft Earth Maps про війну в Україні, один із користувачів Discord відповів: «Ось, у вас є деякі витоки документів» — додавши 10 файлів з позначкою «Цілком таємно», – пише Bellingcat у звіті.

У суботу Washington Post повідомила, що ще на одному сервері Discord під назвою WowMao (стосується YouTube-каналу з понад 200 000 підписників) також було розміщено понад 30 секретних документів. Інші користувачі Discord стверджують, що набагато більше документів були опубліковані ще 13 січня на сервері під назвою Thug Shaker Central. Обидва сервери нині видалені.

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Видання BBC News, яке ознайомилось з «понад 20» файлами витоку, стверджує, що їхній зміст включає деталі про розгортання українських і російських сил напередодні запланованого весняного наступу України. У документах «згадується про обладнання США, надане ЗСУ, а також час готовності різних українських підрозділів і очікуваний час прибуття військової техніки».

На питання «чи локалізовано витік інформації або можливо опубліковані додаткові документи», координатор Ради національної безпеки зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі відповів: «Я не знаю».

«Ми все ще розслідуємо, як це сталося, а також масштаби проблеми. Були зроблені кроки, щоб уважніше розглянути, як поширюється така інформація і до кого вона дійшла», – сказав Кріс Мігер, помічник міністра оборони США.

Мігер зазначив, що деякі документи «здається, були змінені», хоча їх структура схожа на ті, які «використовуються для надання щоденної інформації старшим керівникам щодо операцій, пов’язаних з Україною та Росією, а також інших оновлених даних розвідки». На питання, як витік може вплинути на військові дії, він відповів, що «українці продемонстрували свої можливості та компетентність у цій війні».