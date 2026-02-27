На Гейба Ньюелла подають в суд через лутбокси в Counter-Strike та Dota 2

Гейб Ньюелл

Генеральна прокурорка Нью-Йорка Летиція Джеймс подала позов проти Valve через лутбокси в іграх Counter-Strike та Dota 2 через незаконну форму азартних ігор за законами штату.





У заяві пояснюється, що гравці платять реальні гроші за шанс отримати випадкові віртуальні предмети з реальною ринковою цінністю. Генпрокурорка вказує, що компанія “заробила мільярди доларів, дозволяючи дітям і дорослим незаконно грати в азартні ігри заради шансу виграти цінні віртуальні призи”. У позові також сказано, що Valve “випустила альтернативну модель монетизації своїх ігор: азартні ігри”.

Основна претензія стосується того, що геймери витрачають гроші на відкриття контейнерів із випадковими косметичними предметами, наприклад скіни зброї. Рідкість предметів різна, а самі скіни продаються й купуються на ринку спільноти Steam і сторонніх майданчиках. У Штаті вважають, що це створює реальну грошову цінність, бо деякі предмети продавалися за суму до $1 млн. Тому у Нью-Йорку плата за випадковий шанс отримати їх може вважатися азартною грою.

Скарга описує лутбокси за механіками як ті, що схожі на казино: анімації слотів, ефекти “майже виграшу” та підкріплення, які стимулюють повторні витрати. Там сказано, що “привабливість такого несподіваного прибутку є центральною для хвилювання від відкриття лутбокса”. Також Gambling Insider наводить звіт за березень 2025 року, де ринок скінів Counter-Strike перевищив $4,3 млрд.





Окремо суд наголошує на шкоді для неповнолітніх, які складають значну частину аудиторії шутерів. Для них перевірка віку зводиться до простого підтвердження галочкою, що користувачу більше 13 років. Нью-Йорк посилається на Конституцію штату і кримінальні норми, які забороняють азартні ігри, а також вимагає постійної заборони лутбоксів. Додатково генпрокурор хоче домогтися компенсацій споживачам і вилучення отриманих прибутків.

У позові описано і модель заробітку Valve: $2,49 плюс податок за кожен ключ до лутбокса, а також 15% комісії з продажу предметів на ринку Steam. За твердженням прокурора, ключі продавалися на мільярди доларів, включно з десятками мільйонів, отриманих від жителів Нью-Йорка.

Окремо згадується “азартні ігри зі скінами”, коли віртуальні предмети використовують як ставки на сторонніх сайтах. Раніше були гучні справи з блогерами Томом (Syndicate) Касселлом і Тревором (TmarTn) Мартіном, яких звинувачували у просуванні сайту CSGO Lotto без розкриття власності. Суди зрештою відхилили позови щодо рекету і сприяння незаконним азартним іграм.

Що каже сама Valve про позов через лутбокси?

Valve заперечує порушення законів про азартні ігри. Компанія заявляє, що правила Steam забороняють продаж скінів поза платформою і що вона бореться з такими сайтами, описуючи ситуацію як “гру в кішки-мишки”. За словами Valve, користувачі часто обходять обмеження, передаючи предмети як подарунки та отримуючи оплату через PayPal.

У соцмережах вже питають, чому регулятори обрали саме Valve, адже схожі рандомні механіки мають інші ігри та навіть колекційні картки. Позов якраз і може перевірити, чи відрізняються лутбокси від подібних продуктів, враховуючи, що Valve керує власним інтегрованим ринком із перепродажем і встановленням цін.

Лутбокси вже не вперше стають мішенню регуляторів. Бельгія у 2018 році визнала їх азартними іграми, Нідерланди штрафували Electronic Arts на 10 млн євро, а Південна Корея з березня 2024 року зобов’язала компанії розкривати шанси випадіння предметів. У США ж федерального закону про лутбокси немає, законопроєкт 2019 року про їхню заборону для неповнолітніх так і не був ухвалений.

Якщо Нью-Йорк виграє справу, рішення може вплинути не лише на Valve. Визнання лутбоксів незаконними азартними іграми на рівні штату здатне змусити великих видавців переглянути одну з ключових моделей монетизації ігор і може запустити подібні позови в інших штатах.





Джерело: GeekWire