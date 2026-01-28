Новини Ігри 28.01.2026 comment views icon

На Steam подали до суду одразу 14 млн геймерів через "завищені ціни"

author avatar

Маргарита Юзяк

Авторка новин

На Steam подали до суду одразу 14 млн геймерів через "завищені ціни"
"Батько" Steam Гейб Ньюелл

У Великій Британії проти Steam (Valve) подали колективний позов від імені до 14 млн геймерів. Загальну суму претензій оцінили у приблизно $897,7 млн.


Сама справа тягнеться з 2024 року. Вікі Шотболт ініціювала позов, щоб представляти британських користувачів Steam, які купували ігри чи DLC з 2018-го. Компанію звинувачують у тому, що вона роками завищувала ціну і брала “несправедливу” комісію до 30%. Основна зміна зараз — суд дозволив справі рухатися далі.

Адвокати стверджують, що Valve нав’язує видавцям жорсткі умови:

  • не дозволяє продавати ігри дешевше на інших платформах;
  • забороняє випускати їх раніше поза Steam;
  • змушує купувати весь додатковий контент лише через Steam, якщо гра вже там придбана.

Все це, за словами сторони позову, фактично “прив’язує” гравців до платформи й дає Valve змогу стабільно тримати комісію до 30%. У суді одна з ключових претензій якраз комісія, яку називають “несправедливою та завищеною”.


Valve намагалася закрити справу ще на старті, але Лондонський апеляційний трибунал вирішив продовжити розгляд. Компанія поки не коментує ситуацію. Паралельно у США проти Valve подали ще один позов у серпні 2024-го. Геймери з кількох штатів звинувачують платформу у домінуванні на ринку, обмеженні конкуренції та завищених цінах.

Цей позов став ще одним у низці справ проти великих платформ. У Британії вже розглядають схожі претензії до Apple та Google через комісії в App Store і Play Store на рівні 30%. Якщо суд стане на бік позивачів, це може серйозно вдарити по бізнес-моделі Steam.

Джерело: Reuters, Independent

Популярні новини

arrow left
arrow right
Bloomberg: росіяни вербують геймерів з ПАР на війну в Україні через шутер Arma 3
Microsoft анонсує покращення ігрової продуктивності Windows 11 у 2026 році
Steam додав нові сповіщення, які заощадять вам гроші під час покупки гри
Нові витоки GTA 6: керування двома протагоністами, система стосунків як в RDR2 та копи для NPC
Відеооператор створив три короткометражки в ARC Raiders з реальними гравцями замість акторів
Зірка збірної Таїланду з кіберспорту “підробила” кар'єру і ніколи не грала в відеоігри — всю команду виключили з турніру
Steam Machine буде дорогою: ритейлери “засвітили” ціну
Банкомат у Британії вимагає вхід у Windows 7 замість PIN-коду перед видачею грошей
Велетенський мод The Witcher 3 містить 5750 виправлень гри та майже весь вирізаний контент
Гру можна знищити в один клік: Steam видалив горор з 82% рейтингу через єдину скаргу
Хороший, поганий, злий Ґеральт: мод Online для The Witcher 3 дозволяє пройти гру з друзями
Windows Central: Xbox скасувала персональні підсумки року для гравців через брак грошей
Автори Disco Elysium писали настільки багато тексту, що зламали софт діалогів
Konami запустить "конвеєр Silent Hill" з випуском по грі щороку
Нова Fable запозичила техніку оповіді з серіалу "Офіс”
“Війна ніколи не змінюється”: Рон Перлман повернувся в “Фолаут”
Новий Doom для зумерів: стример проходить Minecraft на принтері з частотою 0,5 кадра в секунду
Steam транслює звіт про ваші дії друзям навіть у режимах "Офлайн" та "Невидимий”
В мережі з'явився список можливих роздач в Epic Games Store: Red Dead Redemption 2 та ще 13 ігор
Скасований рімейк Prince of Persia був готовий на 99%, — інсайдер
Naughty Dog з осені ввела 7-тижневий кранч для розробників Intergalactic, аби демо було готове в грудні
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати