На Steam подали до суду одразу 14 млн геймерів через "завищені ціни"

У Великій Британії проти Steam (Valve) подали колективний позов від імені до 14 млн геймерів. Загальну суму претензій оцінили у приблизно $897,7 млн.





Сама справа тягнеться з 2024 року. Вікі Шотболт ініціювала позов, щоб представляти британських користувачів Steam, які купували ігри чи DLC з 2018-го. Компанію звинувачують у тому, що вона роками завищувала ціну і брала “несправедливу” комісію до 30%. Основна зміна зараз — суд дозволив справі рухатися далі.

Адвокати стверджують, що Valve нав’язує видавцям жорсткі умови:

не дозволяє продавати ігри дешевше на інших платформах;

забороняє випускати їх раніше поза Steam;

змушує купувати весь додатковий контент лише через Steam, якщо гра вже там придбана.

Все це, за словами сторони позову, фактично “прив’язує” гравців до платформи й дає Valve змогу стабільно тримати комісію до 30%. У суді одна з ключових претензій якраз комісія, яку називають “несправедливою та завищеною”.





Valve намагалася закрити справу ще на старті, але Лондонський апеляційний трибунал вирішив продовжити розгляд. Компанія поки не коментує ситуацію. Паралельно у США проти Valve подали ще один позов у серпні 2024-го. Геймери з кількох штатів звинувачують платформу у домінуванні на ринку, обмеженні конкуренції та завищених цінах.

Цей позов став ще одним у низці справ проти великих платформ. У Британії вже розглядають схожі претензії до Apple та Google через комісії в App Store і Play Store на рівні 30%. Якщо суд стане на бік позивачів, це може серйозно вдарити по бізнес-моделі Steam.

