«Знищення грошей та часу»: Гейб Ньюелл з Valve розкритикував бізнес-модель «спочатку презентація, а потім думати, як втілити»

Гейб Ньюелл зі своєї яхти з призирством дивиться на венчурні стартапи / Valve

У інтерв’ю ютуберу співзасновник Valve Гейб Ньюелл розкритикував сучасний венчурний капіталізм, котрий спочатку залучає інвестиції, а потім думає, що з ними робити.

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Під час розмови з блогером Залкаром Салієвим, котрий позиціює себе як інтерв’юєра з успішними американцями, власник Steam дав пораду людям, які починають бізнес. Якщо коротко, він закликав ігнорувати найрозповсюдженішу модель у сучасній умовній Кремнієвій долині. Повного інтерв’ю ще нема, але є обрані фрагменти.

«Я бачу багатьох людей, які потрапляють у ситуації, думаючи, що їм потрібен лише презентаційний документ для венчурних фондів, щоб залучити капітал. І це дуже недбалий початок для організації. Якщо ви створюєте цінність для людей, капітал прийде до вас. Ймовірно, у меншій кількості, ніж було б в іншому випадку», — каже Ньюелл.

Він пропонує створювати наявними коштами щось, що реально корисне та працює, а потім шукати шляхи розвитку. Однак більшість сучасних корпорацій та стартапів працює у спосіб, який Гейб не схвалює. Яскравим прикладом може стати презентація фактично відсутніх можливостей Siri, через яку Apple вже отримала судовий позов. Наступні слова дуже добре окреслюють ситуацію:

«Маючи величезний капітал, а потім кажучи: «О, вся та брехня, яку ми розповідали в нашій презентації, тепер нам потрібно найняти цілу купу людей, щоб рухатися цією траєкторією», я думаю, що це чудовий спосіб знищити купу грошей і витратити купу людського часу», — додає ігровий мільярдер.

Гейб Ньюелл закликає створювати щось потрібне клієнтам, спиратися на них та враховувати їхню думку, а не намагатися силоміць продати вигаданий та відірваний від потреб продукт.

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«Ключ у тому, щоб ігнорувати всі сторонні фактори та просто зосередитися на тому, «як нам зробити наших клієнтів щасливішими», чи не так? Якщо ви слухаєте своїх клієнтів і зосереджуєтеся на них, побудувати бізнес неймовірно легше. Основна увага завжди має бути зосереджена на ваших клієнтах, на ваших партнерах і на ваших співробітниках. А потім з часом все стане на свої місця».

Відчуття, що хтось планує продати щось непотрібне або щось, чого в нього нема, дуже часто виникає у сучасному технологічному світі. Яскравим прикладом можна вважати нещодавнє посилене впровадження віртуальної реальності, яке згодом поступилося моді на штучний інтелект. Навпаки, ігровий магазин Steam у свій час став саме тим, чого чекали, і згодом зробив Valve невеликою компанію з величезними доходами та заробітною платнею.

Джерело: PC Gamer