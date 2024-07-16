На Місяці знайшли 100-метрову печеру, яка може стати домом для людей

Група дослідників уперше зафіксувала наявність величезної печери на Місяці. Глибиною щонайменше 100 метрів, вона може стати ідеальним місцем для створення постійної бази людства на супутнику Землі.

Лоренцо Бруццоне та Леонардо Каррер, науковці з Університету Тренто в Італії, виявили печеру за допомогою радара, який досліджував отвір у скелястій рівнині Моря Спокою Море Спокою (лат. Mare Tranquillitatis) — це велика місячна рівнина, розташована на ближній стороні Місяця. Воно є однією з численних місячних морів, які фактично є великими басейнами, заповненими базальтовою лавою.. Це місце, добре видиме із Землі, також відоме як місце посадки «Аполлона-11» «Аполлон-11» — це космічна місія, яка вперше в історії людства здійснила висадку людей на Місяць. Місія була частиною американської космічної програми «Аполлон» і була здійснена Національним управлінням з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA). у 1969 році.

Печера має «вікно» на місячній поверхні, яке веде до вертикальних та навислих стін, а також похилої підлоги, що може простягатися далі під поверхнею. Вона утворилася мільйони або мільярди років тому, коли лава текла Місяцем, створюючи тунель у скелі.

Гелен Шарман, перша британська астронавтка, оцінила потенціал новознайденої печери: «Ця печера виглядає як чудове місце для бази. Люди потенційно зможуть жити в місячних печерах уже через 20–30 років». Однак вона додала застереження: «Ця конкретна печера настільки глибока, що астронавтам, можливо, доведеться спускатися на мотузках і використовувати реактивні ранці або ліфт для виходу».

Франческо Сауро, координатор тематичної групи «Планетарні печери» Європейського космічного агентства, підкреслив значення відкриття: «У нас є дуже якісні зображення поверхні — з роздільною здатністю до 25 см. Ми можемо бачити місця посадки „Аполлона“, але ми нічого не знаємо про те, що лежить під поверхнею. Тут є величезні можливості для відкриттів».

Науковці наголошують, що печера може не лише стати домом для людей, але й допомогти відповісти на фундаментальні питання про історію Місяця та нашої Сонячної системи. Скелі всередині печери не зазнали такого впливу космічної погоди, тому можуть надати детальний геологічний літопис, що охоплює мільярди років.

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«Зрештою, життя на Землі почалося в печерах, тому логічно, що люди могли б жити в них і на Місяці», — зазначив професор Каррер.

Результати дослідження опубліковані в науковому журналі Nature Astronomy.

Джерело: BBC