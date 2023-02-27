На MWC 2023 показали реінкарнацію легендарного слайдера Motorola RIZR – із гнучким розсувним дисплеєм

У 2006 та 2007 роках дуже високою популярністю користувалися смартфони Motorola RIZR, виконані у формфакторі слайдера. І тепер, через 15 років після виходу, такі пристрої можуть повернутись на ринок – на виставці MWC 2023 показали концепт сучасної версії слайдера RIZR.

У складеному стані смартфон займає небагато місця і майже поміщається у долоні. Але при натисканні кнопки смартфон збільшується по висоті – його дисплей підіймається нагору, збільшуючись у розмірах. У пристрої використовується гнучкий дисплей, загнутий у нижній частині корпусу.

У складеному стані частина дисплея, загнута на задню панель корпусу, виконує роль невеликого інформаційного екрана – як у смартфонах-розкладачках.

Поки що про характеристики смартфона-слайдера немає жодних відомостей. Можна лише розглянути основну камеру із двома модулями.

Нагадаємо, ще в жовтні минулого року Motorola натякала на концепт складаного смартфона, екран якого змінює розмір одним натисканням від 4 дюймів до 6,5 дюймів.

Джерело: gadgettendency