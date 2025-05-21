На нарадах в Spotify заборонили говорити 2 популярні слова — це в рази підвищило ефективність

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Що цікаво, обмеження поширюється лише на наради за участю керівників.

Виявляється, щоденні наради керівників Spotify передбачають заборону на використання слів «офлайн» або «пізніше», оскільки вони нібито дуже знижують ефективність роботи.

«Не можна вимовляти слова “офлайн” або “пізніше” — тому що ця людина знаходиться в кімнаті», — розповів співпрезидент, а також операційний і технічний директор Spotify Густав Семестрам у подкасті «Invest Like The Best» (через Business Insider).

Такі наради відбуваються в компанії щовівторка і тривають близько трьох годин — довго, оскільки всі питання тут вирішують одразу, без перенесень.

«Це розв’язання проблеми в режимі реального часу — дуже просте в теорії, але неймовірно ефективне на практиці. Більшість компаній цього не роблять», — додає Седерстрем.

Інші «дивні» правила нарад керівників забороняють приводити із собою безпосередніх підлеглих — оскільки боси мають бути достатньо обізнаними в питаннях, які курують, аби пояснити все самостійно.

У Spotify наради-марафони щовівторка називають процесом «ставок» — структурованим способом вирішення того, що компанія будуватиме далі. Кожні пів року один із віцепрезидентів має провести свою власну.

«Це дуже нагадує процеси стартапу», — каже Седерстрем. «Ви не можете використовувати той факт, що ви можете сподобатися Густаву, Алексу чи Даніелю. Це як зустріч з венчурним капіталістом, нас треба переконувати».

Під час зустрічей лідери «ранжують» 30-50 презентацій від команд, з яких обирають найцікавіші ідеї й повертають у команди для розподілення ресурсу та їх реалізації.

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«Це гарне поєднання інновацій “знизу-вгору”», — зазначає Седерстрем, уточнюючи, що замість того, щоб покладатися на топменеджерів, Spotify залучає ідеї від усього керівництва та «всіх нижчих рівнів».«Ви будете набагато краще реалізовувати щось, якщо самі скажете: “Я можу це зробити”, ніж якщо ваш начальник скаже, що ви можете це зробити».

Нагадаємо, що раніше Седерстрем висловився щодо ставлення Spotify до музики, створеної ШІ — платформа «вітає» її присутність за легальної генерації, але сама ніколи цього не робитиме.

Spotify — це шведська медіа- та технологічна компанія, заснована у квітні 2006 року Деніелом Еком та Мартіном Лорентсоном. Її найпопулярнішим продуктом є однойменний аудіо-стримінговий сервіс, один із найбільших у світі — на кінець 2024 року у Spotify було 263 мільйони платних передплатників і 675 мільйонів активних користувачів щомісяця.

Акції компанії зросли майже на 116% за останній рік. Торік у листопаді Ек продав акції Spotify на $35,8 мільйона — через кілька місяців після повідомлень про те, що він заробив на них за рік більше, ніж будь-який артист на платформі.