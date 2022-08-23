На Steam та GOG проходить фестиваль українських ігор — знижки на десятки бестселерів, серед яких S.T.A.L.K.E.R. та Sherlock Holmes

Популярні ігрові маркетплейси Steam та GOG вирішили порадувати українську спільноту ігроманів крутими івентами.

У суботу, 20 серпня, на платформі GOG стартував розпродаж українських ігор, в рамках якого користувачі зможуть придбати зі знижками ігри таких студій як GSC Game World та Frogwares.

Через три дні після цього Steam влаштував свій івент, запущений з нагоди Дня Незалежності нашої країни, — Фестиваль українських ігор. З ініціативою проведення подібного івенту виступили організатори конкурсу розробників Indie Cup.

У Valve івент вийшов більш масштабним, оскільки до списку фестивалю увійшли понад 200 проєктів — від блокбастерів до цікавих інди-ігор. Тут вам і 60 ігор зі знижкою, і 50 демоверсій, ще кілька десятків проєктів, вихід яких ще тільки запланований.

Курс Recruitment вечірній Дізнайтеся, як стати pro-рекрутером. Курс із вільним графіком РЕЄСТРУЙТЕСЯ!

Кожен ігроман точно знайде щось цікаве для себе. Так, у Steam та GOG можна буде придбати зі знижкою ігри з таких відомих серій як S.T.A.L.K.E.R., Козаки чи Sherlock Holmes. А якщо хочете чогось нового — спробуйте симулятор містобудування Ostriv чи доволі незвичайний симулятор водіння Titan Chaser. Тільки спочатку звіряйте ціни, тому що щось можна знайти дешевше на Steam, а щось — на GOG.

На GOG розпродаж триватиме до 25 серпня, а Фестиваль, організований Steam, закінчиться на три дні пізніше — 28 серпня.

Команда ITC.ua підготувала добірку 10 цікавих ігор, представлених в рамках тематичних фестивалів українських ігор.

Любителям розслідувань — Sherlock Holmes: Crimes and Punishments

Почнемо з детективу Sherlock Holmes: Crimes and Punishments, розробленого українською студією Frogwares. Дія гри відбувається в вікторіанському Лондоні, де Шерлоку Холмсу необхідно розслідувати відразу сім різних злочинів.

Якщо любите загадки та детективи — обов’язково придивіться до Sherlock Holmes: Crimes and Punishments. Гра майже не має недоліків, крім хіба що трохи кривої озвучки персонажів та деяких важкуватих загадок. Але в цілому розробники створили якісний продукт з класним сюжетом, фірмовим почуттям гумору Холмса та атмосферою Лондона кінця 19 століття.

Захоплива The Big Journey — про кота, який хоче лише їжі та пригод

Якщо вам до вподоби пригодницькі інді-ігри, зверніть увагу на The Big Journey. Проєкт отримав дуже гарні відгуки та встиг закохати в себе не одну тисячу ігроманів. Перш за все, впадати в око атмосферне графічне оформлення, а також оригінальна історія — про подорож милого кота Пана Вусика, який шукає зниклого друга.

Не забуваємо і про Bigfoot — атмосферну екшн-гру для любителів полювання

Bigfoot — доволі нестандартна гра. Тут вам і симулятор полювання, і шутер, і трішки хоррору. Задача — вполювати міфічну людиноподібну мавпу, яка мешкає у лісах Америки.

Але не думайте, що Бігфут просто прийде і дасть себе застрелити. Ця істота зовсім не поступається в хитрості та жорстокості своїм переслідувачам.

Party Hard — піксельний симулятор маніяка

Свого часу Party Hard наробила галасу серед фанатів піксельних 2D ігор. Унікальність полягає в тому, що гра ведеться від імені маніяка, а такі сюжети зустрічаються вкрай рідко. Також “чіпляє” музичний супровід в стилі електро з 80-х.

З мінусів — гру часто критикують за надмірну жорстокість. Тому радимо суто ігроманам, яким виповнилося 18 років.

Ultimate General: Civil War — стратегія, яка захоплює з перших хвилин

Знаємо десятки стратегій про Першу та Другу світові війни, а про проєкти по Громадянській війні у США не чули? Ultimate General: Civil War створена, щоб це змінити.

Перед нами — стратегія про один із ключових конфліктів XIX століття – Громадянську війну у США, яка тривала з 1861 по 1865 роки. Головний “козир” – основна кампанія повністю відповідає історичним подіям, які відбувалися в ті часи. Генерали, битви, зброя – ти просто пірнаєш у все це з головою та насолоджуєшся гарними локаціями та чудово скомпонованим сюжетом.

Тактика, море і війна: Ultimate Admiral: Age of Sail

Якщо любите морську тематику — спробуйте Ultimate Admiral: Age of Sail, яка вийшла у 2020 році.

Це тактичний варгейм від творців серії Ultimate General. Гра перенесе вас в епоху війни за незалежність США та Наполеонівських війн.

Ostriv — містобудівний симулятор з приємною графікою

Цей проєкт не стільки про містобудування (хоча й про це, звичайно, теж), скільки про красу українського села. Симуляторів-сітібілдерів зараз дуже багато – починаючи від Tropico і закінчуючи SimCity. Але коли граєш в SimCity, більше думаєш не про гарну графіку чи про саундтрек, а про те, як розбудувати поселення.

Ostriv не такий. Це гра для людей, які хочуть, прийшовши з роботи після робочого дня, поринути в спокійну атмосферу. Проєкт все ще перебуває у процесі розробки, але це не повинно вас лякати – навіть зараз Ostriv може позмагатися з багатьма іншими представниками жанру.

This Land Is My Land — open-world Дикий Захід

Доволі непогана гра про боротьбу індіанців проти чужинців, які прийшли на їхні землі далеко не з дружелюбними планами. Сюжет приємний, графіка теж на рівні, та й в цілому геймплей добре продуманий.

Єдине, що може не сподобатися – епічних битв проти загарбників як таких немає. Це скоріше стелс-екшн, в якому потрібно продумувати ходи і обстежувати землі в пошуках ресурсів. За стилістикою гра схожа на Red Dead Redemption (антураж американських 1800-х) і серії Call of Juarez (їзда на конях, рівнини Дикого Заходу та стелс-місії).

Uninvited Guest — хоррор з цікавим сюжетом

Темні тони, гарна графіка і атмосфера 1930-х років — хоррор Uninvited Guest затягує з перших хвилин гри. Тут вам і загадки, і скрімери, від яких насправді страшно, і цікаві локації.

Та головний плюс Uninvited Guest – вдало продумане освітлення, яке повністю занурює в гру і створює враження, ніби гравець перебуває прямо там, в особняку. Загалом, любителям жанру має сподобатися.

Сумуєте за 2007-м? Вам допоможе S.T.A.L.K.E.R.: Тінь Чорнобиля

Чим завершити добірку, як не грою-легендою української ГеймДев-індустрії? Перший S.T.A.L.K.E.R. побачив світ у далекому 2007 році, і на той момент гра стала справжнім еталоном симулятора виживання від першої особи.

У Steam гру можна забрати всього за 69 гривень. А якщо доплатите ще 50 грн зверху, отримаєте банд одразу з трьох проєктів серії: Shadow of Chernobyl, Call of Pripyat та Clear Sky. В GOG гра коштує дорожче – $4.49 (167 гривень за курсом).

Раніше повідомлялося, що в Steam стрімко зросла популярність Wallpaper Engine – китайські гравці масово використовують додаток для перегляду порно в обхід цензури.