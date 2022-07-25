В Steam стрімко зростає популярність Wallpaper Engine — китайські гравці масово використовують додаток для перегляду порно в обхід цензури

У списку найпопулярніших додатків Steam є дивна аномалія — програма Wallpaper Engine, що слугує для завантаження шпалер робочого столу ПК. На перший погляд, досить важко пояснити конкуренцію бібліотеки шпалер із провідними ігровими тайтлами. На аномалію звернуло увагу видання MIT Technology Review.

Пояснення феномену раптової популярності ховається у відгуках. Понад 200 тис. із них написано китайською — з 2016 по 2022 рік. Користувачі Китаю становлять близько 40% аудиторії сервісу. Значна частина відгуків говорять про використання програми як… засобу для завантаження та обміну порно.

Потрібно пояснити, як пов’язані порно, Steam і Китай. У найбільшій східноазіатській країні заборонений відвертий контент онлайн. Також під забороною і багато популярних сервісів, включно з Google. Користувачам доводиться виявляти неабияку винахідливість, щоб отримати доступ до порнографічних матеріалів в мережі. Steam — одна з небагатьох глобальних платформ, яка все ще працює у Китаї.

Застосунок Wallpaper Engine розроблений програмістами з Німеччини та успішно виконує свою основну функцію. Понад 90% користувальницького контенту, представленого у Майстерні програми — нешкідливі статичні або динамічні шпалери. Лише близько 7,5% із більш ніж 1,6 млн зображень мають позначку «для дорослих». Серед них є як зразки графіки, так і реальні фотографії та відео оголених людей.

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Для китайських користувачів та ігрових ЗМІ специфічне використання Wallpaper Engine не є секретом практично з моменту його появи у Steam. Англомовні оглядачі не приділяли темі особливої ​​уваги, але окремі публікації все ж траплялися.

У той час, як у Європі та США онлайн-порно дозволено у тій чи іншій формі, китайським користувачам та розробникам загрожують суттєві покарання за використання або розповсюдження відвертого мережевого вмісту. У 2016 році творця китайського відеоплеєра QVOD було засуджено до трьох з половиною років позбавлення волі за те, що компанія дозволила програмному забезпеченню стати популярним хабом торентів з порно. У кількох випадках жителі Китаю потрапляли до в’язниці на термін від шести до восьми місяців просто за репост порно у Твіттері.

Steam у Китаї зараз перебуває в унікальній ситуації. “Він став однією з небагатьох західних платформ, що працюють у сірій зоні”, – повідомляє Деніел Ахмад, старший ігровий аналітик Niko Partners з Великобританії. Згідно із законодавством країни щодо публікації ігор, Steam давно слід заборонити. “Але з якоїсь причини він все ще існує”.

Використання напівлегальних лазівок у популярних мережевих сервісах для китайців є безплатною альтернативою оплаті якісних послуг VPN. Цуй Цзяньї, китайський письменник і журналіст, вважає, що споживання еротичного контенту є базовою потребою людей. “Якщо не буде легальних порносайтів, люди споживатимуть еротику де зможуть знайти”. Китайська держава намагається ретельно контролювати цей та інші аспекти життя своїх громадян.

На початку липня китайські дослідники повідомляли про створення штучного інтелекту, здатного читати думки — систему розробили спеціально для перевірки лояльності членів Компартії.

Джерело: MIT Technology Review