Начувайся Поштовий чувак: творці Postal анонсували нову гру про жертву з попередніх частин

Running With Scissors/YouTube

Running With Scissors після скасування проєкту Postal: Bullet Paradise вже анонсувала новий шутер у серії під назвою “Flesh & Wire”.


Цікаво, що ключовим персонажем нової гри виступатиме жертва масових расправ попередніх частин серії. RWS описує нову гру, як “горрор-шутер” від першої особи. Молода жінка Енжел прагне помститись головному герою оригінальної Postal 1997 року після того, як була підстрелена ним зі снайперської гвинтівки.

В особі Енжел гравцям необхідно буде вистежувати Поштового чувака у пустелі Аризони, протистояти військовим, та переживати різноманітні прояви ПТСР. Розробники вже випустили перший трейлер “Flesh & Wire”, який натякає, що новий проєкт буде значно серйознішим за попередні частини. Однак бойові механіки очевидно ще треба доопрацювати. Енжел обмотує руки колючим дротом і, мабуть, може використовувати надприродні сили для боротьби з ворогами, що якось не дуже  в’яжеться з її внутрішньою боротьбою з ПТСР.


Однак переосмислення подій оригінальної частини Postal доволі цікаве рішення за умови, що Running with Scissors дійсно опрацює проєкт. Принаймні, у розробників достатньо часу, щоб довести гру до ладу, оскільки вона має вийти тільки у 2027 році.

Зазначимо, що франшиза Postal бере свій початок у 1997 році, коли студія Running With Scissors випустила перший шутер для Mac та Windows. Відтоді серія отримала кілька продовжень і спін‑офів: від культової Postal 2, для якої підготували VR-версію, до найновішої Postal 4: No Regerts (2022). Хоча останню зустріли настільки “холодно”, що Metacritic назвав її першою в ТОП-10 найгірших ігор року. Окремо варто згадати ретро‑”бумер‑шутер” Postal: Brain Damaged, а також рімейк другої гри, який нині розробляється під назвою Postal 2 Redux.

«Підпиши цю довбану петицію!»: трешовий шутер Postal 2 з’явиться в VR через 22 роки після релізу

Джерело: PCGamer

