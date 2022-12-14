Metacritic назвав 10 найгірших ігор 2022 року

Сайт-агрегатор оцінок підбиває підсумки 2022 року: раніше Metacritic склав рейтинги найкращих фільмів та серіалів, а нині взявся за ігри та назвав десятку найгірших з них.

Список був складений на основі середніх оцінок критиків і включає відеоігри, випущені для будь-якої платформи в період з 1 січня до 31 грудня 2022 року. Ігри, що мають менш як 7 рецензій фахових видань у рейтинг не включені.

Отже, ось 10 найгірших ігор 2022 року за версією Metacritic.

На другому місці, отримавши “нагороду” як одна з найгірших ігор Metacritic 2022 року, розташувався безплатний шутер CrossfireX. Опублікована Smilegate у співпраці з Remedy Entertainment, гра отримала погані відгуки через візуальні ефекти та частоту кадрів з помилками. Однак гра все ще оновлюється вмістом, що не можна сказати про Babylon’s Fall, яка стала третьою найгіршою грою 2022 року.

Рольова онлайн-гра від студії PlatinumGames потрапляла у заголовки, але, на жаль, не з позитивних причин. від початку рецензії були жахливими, як власне і візуальні ефекти Babylon’s Fall. Зрештою кількість гравців знизилась до однозначного числа. Square Enix закриває сервери гри в лютому 2023 року.

Але очолює список найгірших ігор 2022 року, за версією Metacritic, Postal 4: No Regerts. Postal 4 — це шутер від першої особи, розроблений і опублікований компанією Running With Scissors. Ця гра була ну дуже поганою, що було чітко відображено в оглядах.