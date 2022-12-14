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Metacritic назвав 10 найгірших ігор 2022 року

Metacritic назвав 10 найгірших ігор 2022 року

Сайт-агрегатор оцінок підбиває підсумки 2022 року: раніше Metacritic склав рейтинги найкращих фільмів та серіалів, а нині взявся за ігри та назвав десятку найгірших з них

Список був складений на основі середніх оцінок критиків і включає відеоігри, випущені для будь-якої платформи в період з 1 січня до 31 грудня 2022 року. Ігри, що мають менш як 7 рецензій фахових видань у рейтинг не включені.

Отже, ось 10 найгірших ігор 2022 року за версією Metacritic.

  1. Postal 4: No Regerts (PC) — 30
  2. CrossfireX (Xbox Series X) — 38
  3. Babylon’s Fall (PS5) — 41
  4. XEL (Switch) — 43
  5. LEGO Brawls (PS5) — 46
  6. Zorro: The Chronicles (Xbox Series X) — 50
  7. The Last Oricru (Xbox Series X) — 50
  8. The Waylanders (PC) — 51
  9. Kamiwaza: Way of the Thief (PS4) — 52
  10. Blade Runner: Enhanced Edition (Switch) — 52

CrossfireX

На другому місці, отримавши “нагороду” як одна з найгірших ігор Metacritic 2022 року, розташувався безплатний шутер CrossfireX. Опублікована Smilegate у співпраці з Remedy Entertainment, гра отримала погані відгуки через візуальні ефекти та частоту кадрів з помилками. Однак гра все ще оновлюється вмістом, що не можна сказати про Babylon’s Fall, яка стала третьою найгіршою грою 2022 року.

Babylon's Fall

Рольова онлайн-гра від студії PlatinumGames потрапляла у заголовки, але, на жаль, не з позитивних причин. від початку рецензії були жахливими, як власне і візуальні ефекти Babylon’s Fall. Зрештою кількість гравців знизилась до однозначного числа. Square Enix закриває сервери гри в лютому 2023 року.

Postal 4: No Regerts

Але очолює список найгірших ігор 2022 року, за версією Metacritic, Postal 4: No Regerts. Postal 4 — це шутер від першої особи, розроблений і опублікований компанією Running With Scissors. Ця гра була ну дуже поганою, що було чітко відображено в оглядах.

“Postal 4: No Regerts позбавлена гумору та чогось близького до веселощів чи механіки, що захоплює. Єдине, чого тут у надлишку — це постійні технічні проблеми, які лише посилюють довгий список кричущих недоліків гри. Це справді жахливий досвід, якого слід уникати за будь-яку ціну”, — писав GameSpot.


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