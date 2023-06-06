Найдорожчий Apple Mac Pro з процесором M2 Ultra і всіма аксесуарами на $40 000 дешевше за топовий Mac на Intel

Актуальні моделі Apple Mac Pro ніколи не були дешевими комп’ютерами, а компанії часто дорікають за цінову політику. Але якщо порівняти топові конфігурації різних років на різних платформах, ми побачимо, що Mac Pro стали… дешевшими.
Найдорожча конфігурація Mac Pro на процесорі Intel коштувала $53 000 у 2019 році. Конфігурація не включає коліщатка та інші аксесуари. Новий Mac Pro Tower коштує від $6 999, The Verge підрахували, у яку суму можуть обійтися додаткові покупки:
- +$1000 за конфігурацію з процесором M2 Ultra
- +$1600 за 192 ГБ об’єднаної пам’яті для системи та відеоядра
- +$2200 за 8 ТБ SSD
- +$400 за коліщатка
- +$149 за Magic Mouse та Magic Trackpad
- +$500$ ПЗ Final Cut Pro та Logic Pro
- ~$100 інше ПЗ
Таким чином, абсолютно максимальна конфігурація на сьогодні коштує приблизно $12 950. Це досить багато, але за різницю у $40 000 можна придбати багато речей, які доповнять екосистему. Серед них може бути монітор Pro Display XDR за $5999 з підставкою за $999 або нова гарнітура Apple Vision Pro за $3499. Або хороший новий автомобіль (середня ціна в Україні €33 500, за даними Авто24).
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Джерело: The Verge