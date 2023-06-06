Новини Пристрої 06.06.2023 о 12:28

Найдорожчий Apple Mac Pro з процесором M2 Ultra і всіма аксесуарами на $40 000 дешевше за топовий Mac на Intel

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Андрій Русанов

Автор сайту ITC.ua

Найдорожчий Apple Mac Pro з процесором M2 Ultra і всіма аксесуарами на $40 000 дешевше за топовий Mac на Intel

Актуальні моделі Apple Mac Pro ніколи не були дешевими комп’ютерами, а компанії часто дорікають за цінову політику. Але якщо порівняти топові конфігурації різних років на різних платформах, ми побачимо, що Mac Pro стали… дешевшими.

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Найдорожча конфігурація Mac Pro на процесорі Intel коштувала $53 000 у 2019 році. Конфігурація не включає коліщатка та інші аксесуари. Новий Mac Pro Tower коштує від $6 999, The Verge підрахували, у яку суму можуть обійтися додаткові покупки:

  • +$1000 за конфігурацію з процесором M2 Ultra
  • +$1600 за 192 ГБ об’єднаної пам’яті для системи та відеоядра
  • +$2200 за 8 ТБ SSD
  • +$400 за коліщатка
  • +$149 за Magic Mouse та Magic Trackpad
  • +$500$ ПЗ Final Cut Pro та Logic Pro
  • ~$100 інше ПЗ

Apple Mac Pro с процессором M2 Ultra

Таким чином, абсолютно максимальна конфігурація на сьогодні коштує приблизно $12 950. Це досить багато, але за різницю у $40 000 можна придбати багато речей, які доповнять екосистему. Серед них може бути монітор Pro Display XDR за $5999 з підставкою за $999 або нова гарнітура Apple Vision Pro за $3499. Або хороший новий автомобіль (середня ціна в Україні €33 500, за даними Авто24).

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Джерело: The Verge


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