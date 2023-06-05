Apple анонсувала новий Mac Pro на M2 Ultra — знайомий дизайн “тертка” та ціна від $6999

Компанія Apple анонсувала перший високопродуктивний настільний комп’ютер Mac Pro на базі власних чипів. Цей пристрій одним з останніх зберігав прихильність до процесорів Intel, але тепер перехід на власні чипи Apple завершений для всіх лінійок комп’ютерів.

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Apple оновила Mac Pro вперше за 4 роки, і це оновлення вийшло значним. Хоча зовні новинка схожа на стару версію із процесорами Intel, основні нововведення приховані всередині системного блоку.

У Apple Mac Pro 2023 року використовується власний процесор Apple M2 Ultra. Фактично він є двома кристалами M2 Max, об’єднаними за допомогою технології Apple ultra fusion. Процесор містить 24 ядра CPU та до 76 ядер GPU. Пристрій виготовляється за нормами 5-нанометрового технологічного процесу.

Для Apple M2 Ultra заявлено 2-кратний приріст пропускної спроможності пам’яті в порівнянні з M2 Max (до 800 ГБ/с) і на 50% більше пам’яті в порівнянні з M1 Ultra. Графічна підсистема на 30% продуктивніша, ніж у версії M1 Ultra, а приріст продуктивності CPU досягає 20%.

Новий Mac Pro пропонує 6 відкритих слотів PCIe Gen 4 для карт розширення і містить 8 вбудованих роз’ємів Thunderbolt 4. Пристрій може включати до 76 ядер GPU і до 192 ГБ пам’яті. Як запевняє Apple, топова версія може забезпечувати 3-кратний приріст продуктивності в порівнянні з попередньою версією на базі процесорів Intel.

Комп’ютер включає модулі Wi-Fi 6E і Bluetooth 5.3, 3 роз’єми USB-A, два роз’єми HDMI (з підтримкою роздільної здатності до 8K і частоти до 240 Гц), 2 10-гігабітних мережевих інтерфейси Ethernet і дозволяє під’єднати до 6 моніторів Pro Display XDR.

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Новий настільний комп’ютер Apple Mac Pro 2023 року надійде в продаж з наступного тижня за ціною від $6999.

Джерело: The Verge