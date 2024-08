«Найепічніший провал»: CrowdStrike отримує іронічну нагороду за глобальний ІТ-збій

Президент CrowdStrike Майкл Сентонас прийняв нагороду «Найепічніший провал» на церемонії Pwnie Awards.

Лише кілька тижнів тому оновлення програмного забезпечення CrowdStrike спричинило глобальний збій у роботі ІТ-систем клієнтів. Замість того, щоб уникати уваги, компанія відкрито визнала свою помилку. Президент CrowdStrike Майкл Сентонас (Michael Sentonas) особисто виступив на церемонії Pwnie Awards, щоб отримати нагороду за «Найепічніший провал».

Pwnie Awards — це щорічна церемонія нагородження у сфері інформаційної безпеки, яка проводиться під час конференції Black Hat USA. Ця подія відзначає найвизначніші досягнення та найбільші невдачі в кібербезпеці за минулий рік. Назва «Pwnie» походить від хакерського сленгу «pwn», що означає «повністю скомпрометувати» або «отримати контроль над чимось».

Церемонія нагородження відбулася на конференції Def Con, одразу після заходу Black Hat. На останньому CrowdStrike мала один із найбільших стендів, де роздавала безплатні футболки та фігурки. Представник компанії повідомив TechCrunch, що CrowdStrike висловлювала учасникам «вдячність і повагу до спільноти Black Hat».

Інтернетом поширилося відео виступу Сентонаса. Аудиторія церемонії, як і учасники конференції, здавалося, була готова дати CrowdStrike другий шанс. Глядачі зустріли Сентонаса з ентузіазмом, оцінивши його готовність визнати помилки компанії.

CrowdStrike accepting the @PwnieAwards for “most epic fail” at @defcon. Class act. pic.twitter.com/e7IgYosHAE

— Dominic White 👾 (@singe) August 10, 2024