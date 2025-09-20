Новини IT-бізнес 20.09.2025 comment views icon

Найгірший сценарій для Голлівуду: Paramount Skydance та Netflix хочуть купити Warner Bros. Discovery

Найгірший сценарій для Голлівуду: Девід Еллісон та Netflix хочуть купити Warner Bros. Discovery
Warner Bros. Discovery / Depositphotos

Ситуація, яку вже називали найгіршою для Голлівуду, стає ще серйознішою. Щойно отримавши контроль над Paramount у серпні, Девід Еллісон (кінопродюсер, засновник і генеральний директор компанії Skydance Media) вочевидь замахнувся на ще масштабніші кроки. За даними The Wall Street Journal, він (через Paramount Skydance) розглядає можливість придбання Warner Bros. Discovery — компанії, якій належать HBO, CNN та Warner Bros. Pictures.

Джерела повідомляють, що Еллісон думає над пропозицією з великою часткою грошових коштів, яка об’єднає два найпотужніші студійні центри Голлівуду та два найбільш впливові медіабренди. Уже сама ідея такого злиття виглядає вражаюче.

Але є і стримуючі фактори. Warner Bros. Discovery зараз перебуває в середині процесу складної реструктуризації — компанія відділяє кабельні мережі від потокових сервісів та студійного бізнесу. Водночас компанія обтяжена боргом у $35 млрд й оцінюється приблизно у $41 млрд. Переконати раду директорів і акціонерів продати бізнес саме зараз, не чекаючи результатів реструктуризації, виглядає занадто оптимістично.

Попри це, історія розвивається далі. Puck News повідомляє, що навіть Netflix розглядає можливість зробити ставку на активи Warner Bros. Ще недавно такий сценарій здавався фантастичним, але розмови у професійних колах стають дедалі гучнішими. Додаткові підозри викликала поява співгенерального директора Netflix Теда Сарандоса поруч із головою Warner Bros. Discovery Девідом Заславом на боксерському поєдинку Кроуфорд — Альварес у Лас-Вегасі.

Якщо Netflix справді отримає контроль над Warner Bros., наслідки для кінобізнесу можуть виявитися драматичними. Єдина потенційна вигода — використати Warner Bros. як платформу для прокату в кінотеатрах. Але з огляду на політику Netflix це малоймовірно. Мета компанії — поступово згорнути традиційний кінопрокат на користь стримінгу. Значно ймовірніше, що вся спадщина Warner Bros., включно з бібліотекою фільмів, буде інтегрована в стратегію “стримінь на першому місці”.

Уявіть собі картини Крістофера Нолана — режисера, який асоціюється з великим екраном і кінотеатральним досвідом, — закриті всередині бібліотеки Netflix. Або всесвіт DC, перетворений лише на стримінговий контент. Це не просто укрупнення бізнесу — це поступове знищення самої структури кіноіндустрії. Навіть сама перспектива такого розвитку подій викликає занепокоєння.

Джерело: worldofreel

Надіслати