Netflix вперше використав ШІ в своєму серіалі — цьогорічному Sci-Fi хіті з 96% на Rotten Tomatoes

Один із цьогорічних Sci-Fi проєктів Netflix увійшов в історію, як перший серіал, в якому стримінг використав генеративний штучний інтелект.

Йдеться про аргентинський серіал Бруно Станьяро під назвою «Етернавт», сюжет якого базується на однойменному науково-фантастичному коміксі 50-х років — група людей виживає в смертельному снігопаді, спричиненому вторгненням інопланетян.

Зі слів керівника Netflix Теда Сарандоса, ШІ використали для створення кадрів обвалу будівлі в Буенос-Айресі — рішення, яке окрім економії, дозволило пришвидшити роботу над сценою в 10 разів.

«Етернавт» довгий час утримував лідерську позицію в рейтингу переглядів Netflix і отримав визнання аудиторії — 96% від критиків та 89% від глядачів на Rotten Tomatoes.

«З гостроцікавою зав’язкою і в міру захопливим розвитком подій, пристойними як для телевізійного проєкту спецефектами, але нерівним темпом оповіді, коли то нудьгуєш, то не можеш відірватися від екрана, це аргентинське шоу має достатній запас міцності, щоб чекати на другий сезон. Тож let it snow, let it snow, let it snow», — з рецензії ITC.