Netflix вперше використав ШІ в своєму серіалі — цьогорічному Sci-Fi хіті з 96% на Rotten Tomatoes

Кадр з серіалу «Етернавт»

Один із цьогорічних Sci-Fi проєктів Netflix увійшов в історію, як перший серіал, в якому стримінг використав генеративний штучний інтелект.

Тиждень ШІ на ITC.ua за підтримки

Йдеться про аргентинський серіал Бруно Станьяро під назвою «Етернавт», сюжет якого базується на однойменному науково-фантастичному коміксі 50-х років — група людей виживає в смертельному снігопаді, спричиненому вторгненням інопланетян.

Зі слів керівника Netflix Теда Сарандоса, ШІ використали для створення кадрів обвалу будівлі в Буенос-Айресі — рішення, яке окрім економії, дозволило пришвидшити роботу над сценою в 10 разів.

«Фактично, ця послідовність візуальних ефектів була завершена в 10 разів швидше, ніж могла б бути завершена за допомогою візуальних, традиційних інструментів та робочих процесів VFX», — розповів Сарандос під час квартального звіту Netflix щодо прибутків (через Business Insider). «Творці були в захваті, ми теж. І що найважливіше — глядачі».

«Етернавт» довгий час утримував лідерську позицію в рейтингу переглядів Netflix і отримав визнання аудиторії — 96% від критиків та 89% від глядачів на Rotten Tomatoes.

«З гостроцікавою зав’язкою і в міру захопливим розвитком подій, пристойними як для телевізійного проєкту спецефектами, але нерівним темпом оповіді, коли то нудьгуєш, то не можеш відірватися від екрана, це аргентинське шоу має достатній запас міцності, щоб чекати на другий сезон. Тож let it snow, let it snow, let it snow», — з рецензії ITC.

Для створення повноцінної сцени в серіалі Netflix використав ШІ вперше, однак з подібним досвідом експериментували в фільмах і старих шоу — зокрема, мексиканській драмі «Педро Парамо» (бюджет якої, завдяки ШІ, звели до вартості всіх візуальних ефектів в «Ірландці») та ситкомі 1980-х «Інший світ» (в цьому випадку спроба покращити серіал була невдалою, оскільки з оновленнями з’явились спотворені руки, обличчя та написи).

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Очевидно, що для студій ШІ є ефективним методом економії та прискорення роботи, однак технологію у галузі все ще сприймають суперечливо — в основному ті, в кого вона може забрати робочі місці (у 2023 році ми були свідками історичних голлівудських страйків акторів та сценаристів).

Словом, це черговий приклад того, як штучний інтелект проникає майже в усі аспекти індустрії розваг і нашого повсякденного життя. Хоча й на цей раз без скандалу: торік, нагадаємо, «Мегалополіс» Френсіса Копполи захейтили ще до релізу через використання фейкових цитат критиків у трейлері, які згенерував ШІ; як і головних претендентів на «Оскар», фільми «Бруталіст» та «Емілія Перес», яким пророкували втрату статуеток через редагування вимови акторів з технологією Respeecher.