Стримінгове ТБ: злиття Max та Paramount Plus не відбудеться, акції компаній падають

У грудні ми повідомляли, що сервіси стрімінгового телебачення Max та Paramount Plus серйозно обговорювали об’єднання зусиль. Компанії розглядали можливість злиття, яке дало б їм можливість краще конкурувати з Disney Plus / Hulu та Netflix. Це могло означати об’єднання сервісів Max та Paramount Plus в один суперстрімер.

Це цікава перспектива, але, схоже, зараз цього не станеться: переговори були припинені. Акції Warner Bros. Discovery минулого тижня впали на 10% після провалення цільових показників доходів і наближаються до мінімуму за 52 тижні, тоді як Paramount Global також наближається до мінімуму за 51 тиждень в очікуванні звіту про прибутки.

Але у Paramount все ще є потенційні покупці. Медіамагнат Байрон Аллен вже запропонував $14 млрд за компанію, хоча у його історії вже є випадки торгів без стогової купівлі. Хоча Comcast не зацікавлена у прямій купівлі компанії, вона все ще працює з банкірами, щоб вивчити потенційне комерційне партнерство з Paramount Global. Це може означати об’єднання сервісу Peacock від Comcast з Paramount Plus. Інший потенційний партнер або покупець, Skydance Media, вочевидь, також все ще зацікавлений, хоча деталі перемовин наразі невідомі.

Paramount — один із найвідоміших розважальних брендів у США, який включає голлівудські студії, CBS та багато інших відомих брендів. Але як застарілий бізнес, який все ще сильно залежить від мережевого телебачення, кабельного телебачення та кінотеатрів, він відчував труднощі в епоху потокових трансляцій та особливо сильно постраждав від пандемії COVID, неправильних рішень та недостатніх інвестицій у 2010-х роках і потребує значних інвестицій. За словами аналітиків, найбільш вірогідна угода між Skydance та Paramount — процес узгодження умов триває.

Джерела: Techradar, CNBC, LA Times

