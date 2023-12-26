Найкраще комп’ютерне «залізо» 2023 року від Tom’s Hardware

Редакція Tom’s Hardware обрала найкраще комп’ютерне «залізо» та пристрої 2023 року. Попри ажіотаж навколо ШІ, сайт вважає рік, що майже минув, вдалим для ПК, комп’ютерних технологій та ентузіастів.

Найкращий процесор: AMD Ryzen 7 7800X3D

Процесори AMD Ryzen 7000X3D забезпечують найкращу ігрову продуктивність на ринку. Ці процесори використовують революційний 3D V-Cache від AMD, який підвищує продуктивності в іграх коштом збільшення кеш-пам’яті L3. Нове сімейство чипів X3D має сучаснішу архітектуру Zen 4. 16-потоковий Ryzen 7 7800X3D – кращий вибір для сучасних ігор. До того ж він дозволяє створити відносно тиху та заощадливу систему.

Найкраща материнська плата: ASRock Z790 Nova Wi-Fi

Плати ASRock вирізняються широкими можливостями та не надто високою ціною. Крім того, інші виробники не надто переймалися оновленням материнських плат під Intel 14-го покоління, у той час, як ASRock запропонувала абсолютно нову ASRock Z790 Nova Wi-Fi.

Найкраща відеокарта: NVIDIA RTX 4070

Серед усіх нових відеокарт NVIDIA RTX 4070 відрізняється оптимальним поєднанням ціни та якості. Основна претензія як до старших, так і до молодших – вони занадто дорогі. RTX 4070 має всі функції нової архітектури Ada Lovelace, включаючи DLSS 3, покращене трасування променів та підтримку відео AV1. 12 ГБ відеопам’яті дозволяють не надто хвилюватися через застарівання відеокарти у найближчому майбутньому.

Найкращий SSD: Crucial T700

У 2023 році ціни на твердотілі накопичувачі сягнули дна, також з’явилися SSD PCIe 5.0 M.2. Накопичувач Crucial T700 отримав контролер Phison E26 та новітній 232-шаровий TLC NAND Micron. На тлі інших SSD на тій же платформі Crucial T700 вирізняється вищою швидкістю та помірною ціною.

Найкращий монітор: Samsung Odyssey OLED G9

Широкоформатний Samsung Odyssey OLED G9 має діагональ 49 дюймів та підтримку HDR10/HDR10+. Монітор має співвідношення сторін 32:9 та роздільну здатність 5120×1440 (подвійна QHD). Odyssey OLED G9 з частотою оновлення 240 Гц сумісний з AMD FreeSync Premium та NVIDIA G-Sync. Він також має багато додаткових функцій: пульт дистанційного керування, підтримку Bluetooth та Wi-Fi, сумісність з Apple AirPlay, Samsung TV Plus та Gaming Hub.

Найкращий 3D-принтер: Bambu Lab A1

Bambu Lab з’явилася на ринку 3D-принтерів у 2022 році, а у 2023 компанія представила Bambu Lab A1, який зробив високошвидкісний багатоколірний друк доступним для більшості людей. За $399 він має чудову швидкість, ще $160 коштує блок автоматичного перемикання 4 матеріалів.

Найкращий одноплатний комп’ютер: Raspberry Pi 5

Raspberry Pi 5 має 64-розрядний процесор Arm Cortex-A76, який працює на частоті 2,4 ГГц, але його можна легко розігнати до 3 ГГц. Він поставляється з 4 або 8 ГБ пам’яті, моделі з 1 та 2 ГБ з’являться у 2024 році. Pi 5 представляє PCIe, який можна використовувати з NVMe SSD та іншими пристроями.

Найкраща гарнітура: Razer BlackShark V2 Pro (2023)

Як сказав старший редактор сайту Ендрю Е. Фрідман про розмову через BlackShark V2 Pro (2023): «Ви звучите краще, ніж у реальному житті».

Найкраща клавіатура: Asus Rog Strix Scope II 96 Wireless

Asus ROG Strix Scope II 96 Wireless має найкращі перемикачі та приємну рекомендовану роздрібну ціну $180. Клавіатура компактна, зручна та підтримує надзвичайну автономність у 1500 годин.

Найкращий ігровий ноутбук: Acer Nitro 16

Acer пропонує потужний ігровий лептоп менш ніж за $1000. Nitro 16 оснашений процесором Ryzen 5 7650HS та відеокартою NVIDIA RTX 4050,16 ГБ оперативної пам’яті DDR5 та SSD на 512 ГБ. На борту велика кількість портів, у тому числі сучасні USB4 Type-C. Acer Nitro 16 підтримує автономну роботу понад 8 годин та має яскравий дисплей 165 Гц.

Найкращий ігровий КПК: Steam Deck OLED

Steam Deck отримав 7,4” OLED-дисплей з частотою 90 Гц, а також до 1 ТБ накопичувач, батарею 50 Вт·год та довший кабель живлення. Також зросла швидкість Wi-Fi та Bluetooth. Є більш потужні аналоги, але вони використовують не надто оптимізовану Windows 11.

Найпродуктивніший ноутбук: MacBook Pro

16-дюймовий MacBook Pro з процесором M3 Max забезпечує тривалий час автономної роботи, чудову продуктивність та найкращу якість збірки у своєму класі.