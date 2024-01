Найкраще використання даних: українці з команди Storm Prophet здобули перемогу серед 5500 команд у хакатоні NASA

Розділ Технології виходить за підтримки Favbet Tech

Українські науковці перемогли у хакатоні NASA Space Apps Challenge, де брало участь понад 5500 команд в 10 номінаціях. Українська команда Storm Prophet, що складається з шести учасників, виборола перемогу в номінації «Найкраще використання даних».

Мета їхнього проєкту – передбачення сонячних бур на основі необроблених даних Deep Space Climate Observatory (DSCOVR) за 2016-2023 роки. DSCOVR працює вже після закінчення терміну експлуатації й час від часу дає збої, які й можуть бути індикаторами змін космічної погоди, передає Alpha Centauri.

Проєкт команди ґрунтується на мережах довгої короткочасної пам’яті (LSTM) та вдосконаленій попередній обробці даних. Науковці використовували час збурення магнітного поля – показник сили кільцевого струму навколо Землі, спричиненого сонячними частинками – як індикатор рівня небезпеки бурі, а ефективність своєї моделі оцінили з точки зору її здатності передбачити це значення. LSTM-модель продемонструвала високу точність: довгострокова показала 3% відхилення від очікуваних даних, а короткострокова – 1,8%. Інша модель – Sequence to Sequence – використовувала кілька годин даних DSCOVR і надавала прогнози на години або дні вперед. Вона показала відхилення у 3-5% від очікуваних даних; а в прогнозі на місяць вперед найбільше відхилення досягло 10%.

Це вже третя українська перемога в NASA Space Apps Challenge. Перші дві датовані 2016 році Команда Житомирського військового інституту імені Корольова зі своїм проєктом DronProtect зуміла здобути перемогу в номінації Do not Crash My Drone, а проєкт марсохода-коника Mars Hopper переміг у номінації «глядацькі симпатії».

