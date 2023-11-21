Новини Крипто 21.11.2023 о 16:01 comment views icon

Нардеп від «Слуги народу» намагався дати хабар біткоїнами на суму $50 тис. ─ САП та НАБУ оголосили йому про підозру

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Вадим Карпусь

Автор новин

Народний депутат України Андрій Одарченко («Слуга народу») намагався дати хабар голові Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафі Найєму. Що цікаво, Одарченко ─ член комітету ВРУ з питань антикорупційної політики.

Нардеп намагався дати хабар, використовуючи сучасні цифрові технології. Він спробував надати Мустафі Найєму неправомірну вигоду у криптовалюті Bitcoin в еквіваленті $50 тис.

Андрій Одарченко схиляв Мустафу Найєма сприяти в отриманні коштів з фонду ліквідації наслідків збройної агресії на ремонт підконтрольного йому об’єкта інфраструктури. Мова йде про ремонт будівель університету, в якому нардеп продовжує обіймати посаду ректора. Пропонована сума хабаря мала становити 8% від обсягу фінансування.

Після виділення коштів з фонду Одарченко перерахував Найєму першу частину хабаря у розмірі 0,39 біткоїна, що на час здійснення операції було еквівалентно $10 тис. САП та НАБУ повідомили нардепу про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 369 КК України. Наразі слідство триває.

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Зазначається, що це перша в історії антикорупційних органів неправомірна вигода у криптовалюті, яку вдалося задокументувати.

Нагадаємо, в березні Зеленський підписав ЗУ «Про віртуальні активи», який дає «зелене світло» на запуск в Україні легального ринку віртуальних активів та виведення операції з криптовалютами з тіні. Також цього місяця ВРУ зареєструвала два нових законопроєкта про оподаткування віртуальних активів.

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