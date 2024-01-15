NASA підтвердило, що 2023 рік — найспекотніший в історії спостережень. Але у 2024-му може бути ще «‎гарячіше»

У 2023 році на Землі було приблизно на 1,4°C тепліше, ніж у середньому наприкінці 19 століття, коли лише стартували вимірювання.
Світ впевнено наближається до граничного показника Паризької кліматичної угоди, яка була підписана країнами у 2015 році та передбачає обмеження зростання середньої температури до 1,5°C (або значно нижче 2°C) від доіндустріальних рівнів.
Згідно з щорічним аналізом NASA, глобальна температура торік також була на 1,2°C вище середньої, зафіксованої за базовий період (той, який зазвичай в агенції беруть для порівняння) 1951-1980 років.
Найспекотнішим місяцем у 2023 році й загалом в історії спостережень був липень. Згідно з даними Європейського сервісу моніторингу клімату (C3S) середня температура в липні на третину градуса перевищила рекорд 2019-го року (зазвичай рекорди побиваються лише на десяті чи соті градуса).
«Звіт підтверджує те, що пережили мільярди людей у всьому світі торік; ми зіткнулися з кліматичною кризою», – сказав адміністратор NASA Білл Нельсон. «Від надзвичайної спеки до лісових пожеж і підвищення рівня моря ми бачимо, що наша Земля змінюється».
Гевін Шмідт, директор Інституту космічних досліджень імені Ґоддарда (GISS), сказав, що зміна температури в основному спричинена «нашими викидами викопного палива».
Загалом усі останні 10 років — найтепліші в історії спостережень, а Національне управління океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA) нещодавно повідомило, що 2024-й має шанс «один до трьох», щоб перевершити попередні «здобутки».
«Ми продовжуватимемо бити рекорди, доки викиди парникових газів зростатимуть», — сказав Шмідт. «І, на жаль, торік ми знову встановили новий рекорд викидів парникових газів».
Хоча вчені мають переконливі докази того, що довгострокова тенденція до потепління на планеті зумовлена діяльністю людини, вони все ще досліджують інші явища, які можуть впливати на щорічні або багаторічні зміни клімату, такі як Ель-Ніньо, забруднення, а також виверження вулканів.
Вакансії
Журналіст, автор історій про IT, бізнес та людей в MC.today MC.today
Copywriter for IT Company Processica, Віддалено
Junior Lead Generation Manager IT Svit
У травні 2023 року океан перейшов від Ла-Нінья до Ель-НіньоЕль-Ніньйо та Ла-Нінья — характерні для екваторіальної зони Тихого океану протилежні екстремальні значення температури води й атмосферного тиску, що тривають близько шести місяців. Феномен Ель-Ніньйо полягає в різкому підвищенні температури (на 5-9 °C) поверхневого шару води на сході Тихого океану (у тропічній і центральній частинах) на площі близько 10 мільйонів км². Ла-Нінья — протилежність Ель-Ніньйо, виявляється як зниження поверхневої температури води нижче кліматичної норми на сході тропічної зони Тихого океану. (явище, що часто збігається з найспекотнішими роками в історії). Однак рекордні температури у другій половині 2023 року відбулися ще до піка поточної події. Вчені очікують, що найбільший вплив Ель-Ніньо відбудеться в лютому, березні та квітні.
Вчені також дослідили можливі наслідки виверження підводного вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай у січні 2022 року, який викинув у стратосферу водяну пару та дрібні частинки, і, як виявилось, призвів до загального невеликого охолодження приблизно на 0,1°C у південній півкулі.
Джерело: NASA