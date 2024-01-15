NASA підтвердило, що 2023 рік — найспекотніший в історії спостережень. Але у 2024-му може бути ще «‎гарячіше»

У 2023 році на Землі було приблизно на 1,4°C тепліше, ніж у середньому наприкінці 19 століття, коли лише стартували вимірювання.

Світ впевнено наближається до граничного показника Паризької кліматичної угоди, яка була підписана країнами у 2015 році та передбачає обмеження зростання середньої температури до 1,5°C (або значно нижче 2°C) від доіндустріальних рівнів.

Згідно з щорічним аналізом NASA, глобальна температура торік також була на 1,2°C вище середньої, зафіксованої за базовий період (той, який зазвичай в агенції беруть для порівняння) 1951-1980 років.

Найспекотнішим місяцем у 2023 році й загалом в історії спостережень був липень. Згідно з даними Європейського сервісу моніторингу клімату (C3S) середня температура в липні на третину градуса перевищила рекорд 2019-го року (зазвичай рекорди побиваються лише на десяті чи соті градуса).

«Звіт підтверджує те, що пережили мільярди людей у всьому світі торік; ми зіткнулися з кліматичною кризою», – сказав адміністратор NASA Білл Нельсон. «Від надзвичайної спеки до лісових пожеж і підвищення рівня моря ми бачимо, що наша Земля змінюється».

Гевін Шмідт, директор Інституту космічних досліджень імені Ґоддарда (GISS), сказав, що зміна температури в основному спричинена «нашими викидами викопного палива».

Загалом усі останні 10 років — найтепліші в історії спостережень, а Національне управління океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA) нещодавно повідомило, що 2024-й має шанс «‎один до трьох», щоб перевершити попередні «здобутки‎».

«Ми продовжуватимемо бити рекорди, доки викиди парникових газів зростатимуть», — сказав Шмідт. «І, на жаль, торік ми знову встановили новий рекорд викидів парникових газів».

Хоча вчені мають переконливі докази того, що довгострокова тенденція до потепління на планеті зумовлена ​​діяльністю людини, вони все ще досліджують інші явища, які можуть впливати на щорічні або багаторічні зміни клімату, такі як Ель-Ніньо, забруднення, а також виверження вулканів.

У травні 2023 року океан перейшов від Ла-Нінья до Ель-Ніньо Ель-Ніньйо та Ла-Нінья — характерні для екваторіальної зони Тихого океану протилежні екстремальні значення температури води й атмосферного тиску, що тривають близько шести місяців. Феномен Ель-Ніньйо полягає в різкому підвищенні температури (на 5-9 °C) поверхневого шару води на сході Тихого океану (у тропічній і центральній частинах) на площі близько 10 мільйонів км². Ла-Нінья — протилежність Ель-Ніньйо, виявляється як зниження поверхневої температури води нижче кліматичної норми на сході тропічної зони Тихого океану. (явище, що часто збігається з найспекотнішими роками в історії). Однак рекордні температури у другій половині 2023 року відбулися ще до піка поточної події. Вчені очікують, що найбільший вплив Ель-Ніньо відбудеться в лютому, березні та квітні.

Вчені також дослідили можливі наслідки виверження підводного вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай у січні 2022 року, який викинув у стратосферу водяну пару та дрібні частинки, і, як виявилось, призвів до загального невеликого охолодження приблизно на 0,1°C у південній півкулі.

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Джерело: NASA