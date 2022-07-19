NASA відтермінувало запуск ровера VIPER для розвідки запасів води на Місяці щонайменше на рік — до листопада 2024 року

NASA продовжує жонглювати різними дослідницькими програмами та міняти їх графіки — слідом за міжпланетною станцією Psyche та низкою пов’язаних з нею місій на пізніший термін переїхала місія VIPER (Volatiles Investigating Polar Exploration Rover). Досі запуск місяцехода планувався на 2023 рік, але 18 липня його перенесли на рік — тепер відправити ровер для розвідки запасів води на Місяці планують не раніше, ніж у листопаді 2024 року. У NASA пояснили затримку зниженням ризиків — додатковий час використають для проведення додаткових випробувань посадкового модуля, який доставить апарат на поверхню Місяця.

Трохи контексту: VIPER на нашому сайті присвячена немала кількість новин — цей місяцехід важлива частина амбітної американської місячної програми «Артеміда» / Artemis з відновленням пілотованих місій, колонізацією супутника та видобутком корисних ресурсів. На сьогодні в «Артеміді» бере участь дев’ять країн, зокрема й Україна, а перша (з часів Apollo) висадка людей на Місяць за програмою наразі планується на 2025 рік, проте існує велика ймовірність, що її знову перенесуть, оскільки є немало технологічних складнощів та нестача фінансування.

Повертаючись до новини, призначення VIPER — розвідка запасів води на Місяці для планування майбутніх пілотованих місій та оцінки можливості її видобутку майбутніми експедиціями й колонізаторами. NASA анонсувало місію VIPER на 70-му Міжнародному конгресі астронавтики у 2019 році й спочатку його запуск планувався на грудень 2022 року, але відтоді графік кілька разів змінювали — востаннє на листопад 2023 року. Контракт за ініціативою CLPS (Commercial Lunar Payload Services), спрямованою на розвиток приватної місячної космонавтики в межах «Артеміди», отримала Astrobotic Technology, яка взяла на себе зобов’язання щодо розробки та доставлення апарату на Місяць. Тепер запуск перенесли на листопад 2024 року — у космос його має вивести надважка ракета Falcon Heavy. NASA виділить Astrobotic додаткові $67,8 млн на спускний апарат Griffin, який має доставити VIPER на поверхню супутника. З врахуванням цього загальна вартість контракту з Astrobotic — $320,4 млн. Це без врахування $90 млн, які NASA заплатить SpaceX за запуск VIPER на ракеті Falcon Heavy.

Ще наприкінці 2021 року NASA визначилося з місцем посадки VIPER — апарат висадять біля західного кордону великого ударного кратера Нобіле, розташованого в області південного полюса на боці Місяця. Ця ділянка вважається однією із найперспективніших місць для майбутньої дослідницької станції. За планом місії, VIPER пропрацює щонайменше 100 днів, за які проїде своїм ходом від 16 до 24 км та дослідить шість локацій. Автономний апарат розміром з невеликий автомобіль та масою 430 кілограмів має в арсеналі бур, нейтронний спектрометр, мас-спектрометр та спектрометр ближнього інфрачервоного діапазону. Перший спектрометр дозволить оцінити кількість води, що залягає дистанційно, а два інших — провести аналіз взятих за допомогою бура зразків. Також ровер допоможе створити карту розподілу та концентрації водяного льоду в районі південного полюса Місяця.

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Попри затримку VIPER до кінця 2022 року NASA планує запустити до Місяця версії інструментів ровера на двох майбутніх комерційних посадкових апаратах — мова йде про експериментальну бурову установку х’юстонської компанії Intuitive Machines та менший посадковий модуль Peregrine, розроблений Astrobotic.