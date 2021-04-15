Луноход NASA VIPER для разведки запасов воды на южном полюсе запустят на ракете Falcon Heavy





Американская компания Astrobotic Technology объявила, что будет запускать свой луноход VIPER на сверхтяжелой ракете Falcon Heavy частной космической компании SpaceX. Аппарат планируют отправить на Луну с пусковой площадки космического центра им. Кеннеди на мысе Канаверал в ноябре 2023 года, сумма контракта за запуск — 90 миллионов долларов.

NASA анонсировало миссию VIPER (Volatiles Investigating Polar Exploration Rover — полярный исследовательский ровер, исследующий летучие соединения) по отправке исследовательского ровера на Луну на 70 Международном конгрессе астронавтики в 2019 году. Изначально его отправка была запланирована на декабрь 2022 года. Контракт в рамках программы CLPS (Commercial Lunar Payload Services), которая направлена на развитие частной лунной космонавтики, получила Astrobotic Technology, взявшая на себя обязательства по разработке и доставке аппарата на Луну. Всего в рамках программы CLPS деньги на доставку грузов на Луну получили к настоящему моменту уже пять компаний, включая Firefly Aerospace украинского предпринимателя Максима Полякова.

Главная задача VIPER — оценить запасы воды в районе южного полюса, который считается одним из самых перспективных мест для организации обитаемой станции. Общая стоимость проекта на сегодняшний день составляет 433 миллиона долларов. Автономный аппарат размером с небольшой автомобиль и массой 430 килограммов получит бур, нейтронный спектрометр, масс-спектрометр и спектрометр ближнего инфракрасного диапазона. Первый спектрометр позволит оценить количество залегающей воды дистанционно, а два других — анализа взятых при помощи бура образцов.

Ровер на Луну доставит спускаемый модуль Griffin, который также разрабатывает Astrobotic Technology. По плану, VIPER проработает на спутнике около 100 дней, проедет несколько километров и составит карту распределения и концентрации водяного льда в районе южного полюса Луны.