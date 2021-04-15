Луноход NASA VIPER для разведки запасов воды на южном полюсе запустят на ракете Falcon Heavy
Американская компания Astrobotic Technology объявила, что будет запускать свой луноход VIPER на сверхтяжелой ракете Falcon Heavy частной космической компании SpaceX. Аппарат планируют отправить на Луну с пусковой площадки космического центра им. Кеннеди на мысе Канаверал в ноябре 2023 года, сумма контракта за запуск — 90 миллионов долларов.
NASA анонсировало миссию VIPER (Volatiles Investigating Polar Exploration Rover — полярный исследовательский ровер, исследующий летучие соединения) по отправке исследовательского ровера на Луну на 70 Международном конгрессе астронавтики в 2019 году. Изначально его отправка была запланирована на декабрь 2022 года. Контракт в рамках программы CLPS (Commercial Lunar Payload Services), которая направлена на развитие частной лунной космонавтики, получила Astrobotic Technology, взявшая на себя обязательства по разработке и доставке аппарата на Луну. Всего в рамках программы CLPS деньги на доставку грузов на Луну получили к настоящему моменту уже пять компаний, включая Firefly Aerospace украинского предпринимателя Максима Полякова.
Firefly Aerospace получила контракт NASA на 93,3 миллиона долларов — она доставит научное оборудование для лунной программы Artemis
Главная задача VIPER — оценить запасы воды в районе южного полюса, который считается одним из самых перспективных мест для организации обитаемой станции. Общая стоимость проекта на сегодняшний день составляет 433 миллиона долларов. Автономный аппарат размером с небольшой автомобиль и массой 430 килограммов получит бур, нейтронный спектрометр, масс-спектрометр и спектрометр ближнего инфракрасного диапазона. Первый спектрометр позволит оценить количество залегающей воды дистанционно, а два других — анализа взятых при помощи бура образцов.
Ровер на Луну доставит спускаемый модуль Griffin, который также разрабатывает Astrobotic Technology. По плану, VIPER проработает на спутнике около 100 дней, проедет несколько километров и составит карту распределения и концентрации водяного льда в районе южного полюса Луны.
- Ракета-носитель Falcon Heavy — это самая грузоподъемная ракета из действующих. Она может выводить до 63,8 тонн на низкую околоземную или 26,7 тонн на геопереходную орбиту в полностью одноразовом варианте и до восьми тонн на геопереходную орбиту при сохранении всех сегментов первой ступени.
-
- Первый тестовый полет Falcon Heavy состоялся 6 февраля 2018 года. Тогда в рамках демонстрационной миссии в направлении Марса отправили личный электромобиль Илона Маска Tesla Roadster с манекеном по прозвищу Starman.
-
- 11 апреля 2019 SpaceX провела первый коммерческий запуск своей сверхтяжелой ракеты-носителя Falcon Heavy. Ракета успешно вывела на орбиту саудовский спутник связи, а все три блока первой ступени удалось вернуть на Землю. Боковые ускорители приземлились на космодром в зонах LZ-1 и LZ-2 на мысе Канаверал, а центральная часть первой ступени — на морской платформе. С тех пор Falcon Heavy больше не запускали, но на этот год запланированы три новых запуска.