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Запуск міжпланетної станції NASA Psyche на Falcon Heavy перенесли на невизначений термін через проблеми із програмним забезпеченням

Запуск міжпланетної станції NASA Psyche на Falcon Heavy перенесли на невизначений термін через проблеми із програмним забезпеченням

NASA повідомило про перенесення місії вивчення металевого астероїда 16 Психея на невизначений термін — запуск міжпланетної станції Psyche, яка у квітні завершила програму випробувань, планувався на початок серпня 2022 року. Зміни у графіку обумовлені проблемами з програмним забезпеченням, що відповідає за керування апаратом.

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У нещодавній новині, присвяченій SpaceX та новим рекордам РН Falcon 9, ми згадували й Psyche — виводити станції у космос планували за допомогою ракети-носія надважкого класу Falcon Heavy, яку востаннє запускали у червні 2019 року. І це мав бути один з чотирьох запусків Falcon Heavy, запланованих цього року. 24 червня NASA визнало, що спеціалістам потрібно більше часу для проведення додаткових тестів і вони не вкладаються у часові рамки стартового вікна, що закривається 11 жовтня. Запуск станції тепер можливий як у 2023-му, так і у 2024-му році, але відносне розташування Психеї та Землі унеможливлюють прибуття станції до астероїда раніше 2029-го або 2030-го року відповідно. Конкретна дата запуску місії поки не повідомляється.

Як зазначає SpaceNews, перенесення місії Psyche спричинив зрушення у графіку іншої нової міжпланетної програми — мова йде про два зонди Janus. Їх цілями спершу були визначені два подвійні астероїди 1996 FG3 і 1991 VH. Апарати мали летіти як попутниками разом з Psyche на одній ракеті Falcon Heavy. Тепер фахівцям доведеться вибирати для апаратів інші астероїди як цілі.

Ба більше, затримка Psyche може вплинути на інші місії в межах програми Discovery, зокрема запуск зонда DAVINCI+ та орбітальної станції VERITAS до Венери — рік тому NASA вирішила відновити дослідження найгарячішої планети Сонячної системи після 30-річної паузи. Річ у тім, що перенесення місії Psyche спричинить додаткові витрати — в аудиторському звіті Рахункової палати США (GAO) від 22 червня повідомлялося, що витрати на Psyche становили $965,6 млн. Це на 3,1% нижче базових $996,4 млн. Водночас у звіті також зазначалася необхідність додаткового фінансування для виконання поточного графіка через недостатньо високий резерв коштів ще до виявлення проблем із програмним забезпеченням.

16 Психея — одне з найцікавіших для досліджень тіл у головному поясі астероїдів, яке досі досліджувалося лише за допомогою наземних телескопів. Це найбільший представник металевих астероїдів, який може бути ядром протопланети або його фрагментом, що сформувався у ранні періоди розвитку Сонячної системи. Астрономи хочуть дослідити як фізичні властивості Психеї, так і морфологію її поверхні та внутрішню структуру, щоб дізнатися більше про ранні етапи формування планет земного типу та процеси, що протікають у їх ядрах на різних стадіях розвитку.

Водночас цей металевий астероїд цікавий з погляду на видобуток корисних копалин у космосі. Психея майже цілком складається із заліза та нікелю. Цей унікальний об’єкт у нашій Сонячній системі, оцінюється в 10 000 квадрильйонів доларів США. Вся світова економіка варта близько 75 трильйонів доларів. Видобуток матеріалів із 16 Психея змінить роботу всієї економіки Землі.

Стартап AstroForge у 2023 році має намір продемонструвати видобуток корисних копалин з астероїдів


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