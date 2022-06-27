Запуск міжпланетної станції NASA Psyche на Falcon Heavy перенесли на невизначений термін через проблеми із програмним забезпеченням

NASA повідомило про перенесення місії вивчення металевого астероїда 16 Психея на невизначений термін — запуск міжпланетної станції Psyche, яка у квітні завершила програму випробувань, планувався на початок серпня 2022 року. Зміни у графіку обумовлені проблемами з програмним забезпеченням, що відповідає за керування апаратом.

У нещодавній новині, присвяченій SpaceX та новим рекордам РН Falcon 9, ми згадували й Psyche — виводити станції у космос планували за допомогою ракети-носія надважкого класу Falcon Heavy, яку востаннє запускали у червні 2019 року. І це мав бути один з чотирьох запусків Falcon Heavy, запланованих цього року. 24 червня NASA визнало, що спеціалістам потрібно більше часу для проведення додаткових тестів і вони не вкладаються у часові рамки стартового вікна, що закривається 11 жовтня. Запуск станції тепер можливий як у 2023-му, так і у 2024-му році, але відносне розташування Психеї та Землі унеможливлюють прибуття станції до астероїда раніше 2029-го або 2030-го року відповідно. Конкретна дата запуску місії поки не повідомляється.

Як зазначає SpaceNews, перенесення місії Psyche спричинив зрушення у графіку іншої нової міжпланетної програми — мова йде про два зонди Janus. Їх цілями спершу були визначені два подвійні астероїди 1996 FG3 і 1991 VH. Апарати мали летіти як попутниками разом з Psyche на одній ракеті Falcon Heavy. Тепер фахівцям доведеться вибирати для апаратів інші астероїди як цілі.

Ба більше, затримка Psyche може вплинути на інші місії в межах програми Discovery, зокрема запуск зонда DAVINCI+ та орбітальної станції VERITAS до Венери — рік тому NASA вирішила відновити дослідження найгарячішої планети Сонячної системи після 30-річної паузи. Річ у тім, що перенесення місії Psyche спричинить додаткові витрати — в аудиторському звіті Рахункової палати США (GAO) від 22 червня повідомлялося, що витрати на Psyche становили $965,6 млн. Це на 3,1% нижче базових $996,4 млн. Водночас у звіті також зазначалася необхідність додаткового фінансування для виконання поточного графіка через недостатньо високий резерв коштів ще до виявлення проблем із програмним забезпеченням.

16 Психея — одне з найцікавіших для досліджень тіл у головному поясі астероїдів, яке досі досліджувалося лише за допомогою наземних телескопів. Це найбільший представник металевих астероїдів, який може бути ядром протопланети або його фрагментом, що сформувався у ранні періоди розвитку Сонячної системи. Астрономи хочуть дослідити як фізичні властивості Психеї, так і морфологію її поверхні та внутрішню структуру, щоб дізнатися більше про ранні етапи формування планет земного типу та процеси, що протікають у їх ядрах на різних стадіях розвитку.

Водночас цей металевий астероїд цікавий з погляду на видобуток корисних копалин у космосі. Психея майже цілком складається із заліза та нікелю. Цей унікальний об’єкт у нашій Сонячній системі, оцінюється в 10 000 квадрильйонів доларів США. Вся світова економіка варта близько 75 трильйонів доларів. Видобуток матеріалів із 16 Психея змінить роботу всієї економіки Землі.