Украина присоединилась к США и другим семи странам в международной программе освоения ресурсов Луны Artemis





В конце октября об этом сообщил вице-премьер Олег Уруский, а сегодня Государственное космическое агентство сделало официальное заявление. Украина стала девятой страной, подписавшей с NASA соглашение Artemis Accords — международный договор об освоении Луны, регламентирующий в том числе добычу на спутнике полезных ископаемых.

13 октября 2020 года на 71-м Международном астронавтическом конгрессе восемь стран во главе с США подписали соглашение о добыче ресурсов на Луне — оно основано на положениях Договора о космосе 1967 года, подписанном по инициативе США, Великобритания и СССР, и дополняется последний в части, касающейся добычи ресурсов. Документ предусматривает создание баз по добыче полезных ископаемых и специальных «зон безопасности» вокруг них для предотвращения международных конфликтов. Договор под названием «Соглашения Артемиды» (Artemis Accords — в честь американской лунной программы Artemis), кроме Соединенных Штатов, подписали Великобритания, Италия, Канада, Австралия, Япония, Объединенные Арабские Эмираты и Люксембургом. Теперь к этим соглашениям присоединилась и Украина.

«‎Это важно для Украины, потому что мы сможем реализовать свои собственные проекты в партнерстве с ведущими космическими агентствами мира. Это логичный шаг в продолжение того, что мы же вступили в Moon Village Association. Украинские проекты впервые стали частью международной программы освоения Луны от ISECG, и логично, что мы дальше хотим реализовывать наш потенциал в рамках программы «Артемида». Перечисленные принципы и Договоренности не нарушают международных обязательств Украины в сфере космической деятельности. Также, я убежден, что Договоренности послужат новым стимулом к объединению государств к учреждению [формата регулярных] многосторонних консультаций в контексте развития международного космического права, которое бы соответствовало современным вызовам и планам человечества в освоении космического пространства». Владимир Усов, руководитель Государственного космического агентства Украины

Украина имеет все научно-технические возможности и опыт, которые позволяют ей стать одним из весомых партнеров NASA по реализации проекта Artemis, говорится в сообщении ведомства.

Никаких деталей относительно конкретных планов или проектов пока нет. Но будем надеяться, что это сотрудничество в итоге выльется в какие-то реальные проекты и достижения, а не окажутся сугубо бумажными, как это нередко случается.

И хотя собственных космических миссий Украина не имеет, наша страна участвует в нескольких международных проектах. Например, можно вспомнить о ракете-носителе Antares — основная конструкция первой ступени Antares разработана Конструкторским бюро «Южное» и изготавливается «Южным машиностроительным заводом им. А. М. Макарова» совместно с украинскими предприятиями («Хартрон-Аркос» (Харьков), «Киевприбор» (Киев), «Хартрон -ЮКОМ «(Запорожье), а также «ЧЕЗАРА» и «РАПИД» (Чернигов)). Также можно вспомнить о Firefly Aerospace c собственником украинцем и офисом в Днепре, которая в декабре планирует совершить первый тестовый запуск своей ракеты Alpha. В 2018 году NASA выбрало Firefly Aerospace в числе других восьми финалистов для программы CLPS (Commercial Lunar Payload Services), нацеленной на стимулирование развития частных посадочных аппаратов и коммерческих сервисов по доставке грузов на Луну.

Что же касается Artemis, NASA планирует уже в 2021 году отправить на Луну грузовые миссии, а в 2024-м — высадить на ее поверхность астронавтов. Разработку посадочным аппаратом для пилотируемой лунной миссии Artemis NASA ранее поручила SpaceX, Blue Origin и Dynetics.

Artemis 1, первая беспилотная миссия в рамках программы Artemis, запланирована на 2021 г. Корабль Orion должен провести в космосе три недели, включая три дня на ретроградной лунной орбите. За всеми важными новостями о развитии программы Artemis вы можете следить на нашем сайте по соответствующему тегу.

Как показывает опыт последних десятилетий, амбициозные и дорогостоящие космические программы США с длительным периодом подготовки крайне чувствительны к смене политических курсов. Можно вспомнить, как лунно-марсианская программа Constellation, инициированная при Буше-младшем, при Обаме трансформировалась в программу Asteroid Redirect Mission, в рамках которой планировался захват и высадка на маленьком астероиде, а при Трампе планы опять изменились: началось все с планов строительства окололунной станции Deep Space Gateway, которые затем дополнили высадкой на Луну. Принимая во внимания результат недавних выборов президента в США, сложно спрогнозировать, какая судьба ждет Deep Space Gateway и Artemis.